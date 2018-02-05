Hande Erçel'in oyunculuğu sosyal medyanın diline düştü



"OYUNCULUK EĞİTİMİ ALMALI"

İşte o tweetlerden bazıları:

Hande Erçel'in morali alt üst oldu (Siyah İnci dizisi bitiyor)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le yaşadığı aşkı onayladı

Hande Erçel'in yüzüne ne oldu?

Elif Bayram

Star TV'de yayınlanandizisi reytingler nedeniyle erken final kararı aldı. Sosyal medyada dizininkötü oyunculuğu yüzünden bittiği yorumları yapıldı. Hatta 24 yaşındaki oyuncuya 'Hande Reçel' adı takıldı.2017'nin En İyi Komedi ve Romantik Komedi kadın oyuncusu seçildiği dönemde de pek çok eleştiri alan Hande Erçel'e, "Oyunculuk eğitimi almalı" vb. şekilde binlerce tweetler yağdı.-Hande Erçel oyunculuk eğitimi aldığına emin mi acaba. Benim kedim daha oyuncu.-Hande Erçel oyunculuk sektöründen para mı kazanıyor şimdi ciddi ciddi.-Bu Hande Erçel'in hiç mi yakın arkadaşı yok abi rol yapamadığını niye söylemiyorlar kıza yazık nasıl vermişlerse gazı hala devam ediyor oyunculuğa.-Beren Saat lütfen uyanır mısın? Televizyona dön Hande Erçel diye bir kız dizi falan çeviriyor.-Bu Hande Erçel’i görünce canım poğaça çekiyor.-Hande sana öneri:1. Ajansını değiştir.2. Dizi bitiminden sonra yurt dışına eğitime git.3. Muratla o filmi asla yapma.4. Uzun süre herhangi bir proje kabul etme.5. Magazinden uzak dur.