Hande Erçel'in pozu olay oldu!

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Haber Merkezi

Havaların soğumasıyla yazdan kalan fotoğraflar yerini kış fotoğraflarına bıraktı.Instagram'da paylaştığı kış pozu ise sadece 2 saat içinde 500 bin beğeni, 7 bin yorum aldı.Öte yandan geçen günlerdende ''nü Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüylealmıştı.bir gazetecinin “i tanıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Tanımıyorum, kim?”bu açıklamaya bozuldu. Bilindiği gibi;’in sevgilisiile’in sevgilisiyakın arkadaş. Aslı, Hande’yi arayıp “Yanlış anlama oldu” demiş ve gönlünü almış. Dörtlü hep birlikte Çubuklu’da yemek yemiş.