Hande Erçel'in pozu olay oldu!

Havaların soğumasıyla yazdan kalan fotoğraflar yerini kış fotoğraflarına bıraktı. Hande Erçel'in
Instagram'da paylaştığı kış pozu ise sadece 2 saat içinde 500 bin beğeni, 7 bin yorum aldı.
İŞTE HANDE ERÇEL'İN O POZU...
ASLI ENVER HANDE'NİN GÖNLÜNÜ ALDI
Öte yandan geçen günlerde Altın Kelebek Ödül Töreni'
nde 'En iyi komedi kadın oyuncu ödülü
'nü Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle Hande Erçel
almıştı. Aslı Enver
bir gazetecinin “Hande Erçel’
i tanıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Tanımıyorum, kim?” Hande Erçel
bu açıklamaya bozuldu. Bilindiği gibi; Aslı Enver
’in sevgilisi Murat Boz
ile Hande Erçel
’in sevgilisi Murat Dalkılıç
yakın arkadaş. Aslı, Hande’yi arayıp “Yanlış anlama oldu” demiş ve gönlünü almış. Dörtlü hep birlikte Çubuklu’da yemek yemiş.
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Haber Merkezi