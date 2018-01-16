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Hande Erçel'in pozu olay oldu!

Oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabında paylaştığı son fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı

16 Ocak 2018, Salı 11:24
Hande Erçel'in pozu olay oldu!
Havaların soğumasıyla yazdan kalan fotoğraflar yerini kış fotoğraflarına bıraktı. Hande Erçel'in Instagram'da paylaştığı kış pozu ise sadece 2 saat içinde 500 bin beğeni, 7 bin yorum aldı.

İŞTE HANDE ERÇEL'İN O POZU...

ASLI ENVER HANDE'NİN GÖNLÜNÜ ALDI


Öte yandan geçen günlerde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi komedi kadın oyuncu ödülü'nü Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle Hande Erçel almıştı. Aslı Enver bir gazetecinin “Hande Erçel’i tanıyor musunuz?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Tanımıyorum, kim?” Hande Erçel bu açıklamaya bozuldu. Bilindiği gibi; Aslı Enver’in sevgilisi Murat Boz ile Hande Erçel’in sevgilisi Murat Dalkılıç yakın arkadaş. Aslı, Hande’yi arayıp “Yanlış anlama oldu” demiş ve gönlünü almış. Dörtlü hep birlikte Çubuklu’da yemek yemiş.

<strong>Aslı Enver</strong> bir gazetecinin &ldquo;<strong>Hande Erçel&rsquo;</strong>i tanıyor musunuz?&rdquo; sorusuna şu cevabı vermişti: &ldquo;Tanımıyorum, kim?&rdquo;


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