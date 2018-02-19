Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!

Murat Dalkılıç, aralıkta da Hande Erçel ile flört etmeye başlamıştı. Sevgililer, Hollanda’ın başkenti Amsterdam’a gitti. Uçak yolculuğu sırasında hayranları ikilinin fotoğrafını çekti. Merve Boluğur’un da Emir Aydemir ile yeni bir aşka yelken açtığını POSTA yazmıştı. Çift ilk tatillerini Uludağ’da yapıyor. Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi! Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam'a uçtu Merve Boluğur'un yeni aşkı ortaya çıktı (Benden Duymuş Olmayın) Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!