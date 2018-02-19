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Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!

Murat Dalkılıç, Ağustos 2015’te evlendiği Merve Boluğur’dan Eylül 2017’de boşanmıştı

19 Şubat 2018, Pazartesi 08:00
Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!
Murat Dalkılıç, aralıkta da Hande Erçel ile flört etmeye başlamıştı. Sevgililer, Hollanda’ın başkenti Amsterdam’a gitti. Uçak yolculuğu sırasında hayranları ikilinin fotoğrafını çekti.



Merve Boluğur’un da Emir Aydemir ile yeni bir aşka yelken açtığını POSTA yazmıştı. Çift ilk tatillerini Uludağ’da yapıyor.




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