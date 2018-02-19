Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!

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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam'a uçtu

Merve Boluğur'un yeni aşkı ortaya çıktı (Benden Duymuş Olmayın)

Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!

Elif Bayram

, aralıkta daile flört etmeye başlamıştı. Sevgililer, Hollanda’ın başkenti Amsterdam’a gitti. Uçak yolculuğu sırasında hayranları ikilinin fotoğrafını çekti.Merve Boluğur’un da Emir Aydemir ile yeni bir aşka yelken açtığınıyazmıştı. Çift ilk tatillerini Uludağ’da yapıyor.