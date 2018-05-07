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Hande Erçel, sevgilisini böyle izledi!

Popçu Murat Dalkılıç ile Aralık'ta ilişki yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel, sevgilisini yalnız bırakmıyor

Hande Erçel, sevgilisini böyle izledi!
Amerika-California'daki 'Coachella Müzik Festivali'ne beraber katılan çiftten Hande Erçel, sevgilisinin Denizli'deki konserini kulis önünden izledi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç böyle döndüHande Erçel ile Murat Dalkılıç böyle döndü



EVLİLİK SİNYALİ!

Popçu Murat Dalkılıç (34), Eylül 2017'de Merve Boluğur’dan boşanmış, Aralık'ta Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Murat Dalkılıç geçen hafta ''En büyük hayalim baba olmak'' açıklamasını yapmıştı. 10 yaş küçük sevgilisi Hande Erçel de ''Murat ile çok iyi anlaşıyoruz. Aramızda bazen ufak tefek tartışmalar oluyor. Ama bu ileriki adımı atmamıza engel değil'' demişti.

 


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