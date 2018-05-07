Hande Erçel, sevgilisini böyle izledi!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç böyle döndü

EVLİLİK SİNYALİ!

Çiğdem Saltık

Amerika-California'daki 'Coachella Müzik Festivali'ne beraber katılan çiftten, sevgilisinin Denizli'deki konserini kulis önünden izledi.Popçu(34), Eylül 2017'de’dan boşanmış, Aralık'taile aşk yaşamaya başlamıştı. Murat Dalkılıç geçen hafta ''En büyük hayalim baba olmak'' açıklamasını yapmıştı. 10 yaş küçük sevgilisi Hande Erçel de ''Murat ile çok iyi anlaşıyoruz. Aramızda bazen ufak tefek tartışmalar oluyor. Ama bu ileriki adımı atmamıza engel değil'' demişti.