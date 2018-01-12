Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hande Erçel'den Demet Akbağ'a yanıt

Herkesin dilinde olan Hande Erçel kimdir?

CEVAP VERMEDİ

Çiğdem Saltık

' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan, önceki gün Etiler'deydi.Arkadaşlarıyla bir kafede oturan, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerden hızlıca kaçmaya çalıştı.Geçen günlerde '' ödülünü aldığı için'i eleştiren usta sanatçı, muhabirlerden 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili sorular gelince bir hayli gerildi.Kesinlikle konuşmayacağını belirtip sinirlenen Akbağ, soruları cevapsız bırakıp mekandan ayrıldı.