Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

'Organize İşler 2
' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Demet Akbağ
, önceki gün Etiler'deydi.
GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Demet Akbağ
, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerden hızlıca kaçmaya çalıştı.
Geçen günlerde 'En İyi Kadın Oyuncu
' ödülünü aldığı için Hande Erçel
'i eleştiren usta sanatçı, muhabirlerden 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili sorular gelince bir hayli gerildi.
Hande Erçel'den Demet Akbağ'a yanıt
Herkesin dilinde olan Hande Erçel kimdir?
CEVAP VERMEDİ
Kesinlikle konuşmayacağını belirtip sinirlenen Akbağ, soruları cevapsız bırakıp mekandan ayrıldı.
Çiğdem Saltık