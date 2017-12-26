Hande Erçel ve Mehmet Dinçerler'in biten aşkı hakkında şok iddia!



“İŞKOLİK MEHMET”

Hande Erçel bıçak altına yattı

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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşk yaşıyor

Elif Bayram

Saklambaç’ın haberine göre, popçuyeni bir aşka yelken açaneski sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardındaki sır perdesi aralandı.2 ay birlikte olduğuile tek kare görüntü vermeyen oyuncu, iddiaya göre genç işadamının elini cebine atmamasından şikayetçi olunca aşka son verdi.Ayrılık sonrası, "Artık işimle gündemde kalmak istiyorum" açıklamasını yapan Hande Erçel'in yakın dostlarına "Mehmet, iyi bir insandı ama çok cimriydi. Hiç para harcamıyordu" diye dert yandığı öğrenildi.babasına ait kahve zincirinin başına geçerek kısa sürede başarılı olan 25 yaşındaki Mehmet Dinçerler'in işkolikliğinden şikayetçi olduğu da öne sürüldü. Aşkıyla baş başa kalmayı arzu eden oyuncu, iddiaya göre işadamının sürekli kendisine ait kafeye gitmek istemesinden de bıkınca aşkı noktaladı. Genç yaşına rağmen iş hayatında başarıyı yakalayanyüzü aşkta gülmedi.Murat Dalkılıç ise, Hande Erçel yanına taşınınca aşkı için kesenin ağzını açıp villanın dekorasyonunu yenilemişti.