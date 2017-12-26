Hande Erçel ve Mehmet Dinçerler'in biten aşkı hakkında şok iddia!

Saklambaç’ın haberine göre, popçu Murat Dalkılıç'la
yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in
eski sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardındaki sır perdesi aralandı.
2 ay birlikte olduğu Mehmet Dinçerler
ile tek kare görüntü vermeyen oyuncu, iddiaya göre genç işadamının elini cebine atmamasından şikayetçi olunca aşka son verdi.
Ayrılık sonrası, "Artık işimle gündemde kalmak istiyorum" açıklamasını yapan Hande Erçel'in yakın dostlarına "Mehmet, iyi bir insandı ama çok cimriydi. Hiç para harcamıyordu" diye dert yandığı öğrenildi.
Hande Erçel'in,
“İŞKOLİK MEHMET”
babasına ait kahve zincirinin başına geçerek kısa sürede başarılı olan 25 yaşındaki Mehmet Dinçerler'in işkolikliğinden şikayetçi olduğu da öne sürüldü. Aşkıyla baş başa kalmayı arzu eden oyuncu, iddiaya göre işadamının sürekli kendisine ait kafeye gitmek istemesinden de bıkınca aşkı noktaladı. Genç yaşına rağmen iş hayatında başarıyı yakalayan Mehmet Dinçerler'in
yüzü aşkta gülmedi.
Murat Dalkılıç ise, Hande Erçel yanına taşınınca aşkı için kesenin ağzını açıp villanın dekorasyonunu yenilemişti.
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