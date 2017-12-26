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Hande Erçel ve Mehmet Dinçerler'in biten aşkı hakkında şok iddia!

Hande Erçel ile Mehmet Dinçerler aşkının bitiş nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre işadamının cimriliği Hande Erçel’i bıktırdı

26 Aralık 2017, Salı 14:34
Hande Erçel ve Mehmet Dinçerler'in biten aşkı hakkında şok iddia!
Saklambaç’ın haberine göre, popçu Murat Dalkılıç'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in eski sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardındaki sır perdesi aralandı.

2 ay birlikte olduğu Mehmet Dinçerler ile tek kare görüntü vermeyen oyuncu, iddiaya göre genç işadamının elini cebine atmamasından şikayetçi olunca aşka son verdi.

Ayrılık sonrası, "Artık işimle gündemde kalmak istiyorum" açıklamasını yapan Hande Erçel'in yakın dostlarına "Mehmet, iyi bir insandı ama çok cimriydi. Hiç para harcamıyordu" diye dert yandığı öğrenildi.


“İŞKOLİK MEHMET”


Hande Erçel'in, babasına ait kahve zincirinin başına geçerek kısa sürede başarılı olan 25 yaşındaki Mehmet Dinçerler'in işkolikliğinden şikayetçi olduğu da öne sürüldü. Aşkıyla baş başa kalmayı arzu eden oyuncu, iddiaya göre işadamının sürekli kendisine ait kafeye gitmek istemesinden de bıkınca aşkı noktaladı. Genç yaşına rağmen iş hayatında başarıyı yakalayan Mehmet Dinçerler'in yüzü aşkta gülmedi.



Murat Dalkılıç ise, Hande Erçel yanına taşınınca aşkı için kesenin ağzını açıp villanın dekorasyonunu yenilemişti.

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