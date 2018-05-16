Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor.

ARTIK SAKLAMIYORLAR

Popçu Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlk aylarda birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten sürpriz paylaşım geldi.

Hande Erçel sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraber oldukları fotoğrafı 'çılgın tür' notuyla paylaştı. Çiftin fotoğrafı büyük ilgi gördü. Kısa sürede 500 binden fazla beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

BERABER FESTİVALE KATILMIŞLARDI

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, birlikte Coachella Festivali'ne gidip doyasıya eğlenmişti.







