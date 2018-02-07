Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici birbirlerini sildi

Geçen Eylül’de aralarının bozulduğu söylense de ilişkilerine devam eden sevgililer bu kez yollarını ayırdı. Hande Subaşı, Altuğ Lebleci ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi. Altuğ Leblebici de Hande Subaşı’yı Intasgram’da takipten çıkardı.
Hande Subaşı
GEÇEN YIL BOŞANMIŞTI
, 2014’te nikah masasına oturduğu Can Tursa
n’dan Mart 2016’da boşanmıştı. Boşandıktan sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu ile birlikte olmaya başlamıştı. Ama bu ilişki sadece 4 ay sürmüştü.
Madenci Altuğ Leblebici
de Ekim 2013’te flört etmeye başladığı Ceylan Çapa
'dan Aralık 2015’te ayrılmıştı.
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