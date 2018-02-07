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Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici birbirlerini sildi

Atv’deki ‘Bahtiyar Ölmez’in ‘Aylin’i Hande Subaşı ile iş adamı Altuğ Leblebici 2 yıl önce yeni bir maceraya yelken açmıştı

07 Şubat 2018, Çarşamba 08:30
Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici birbirlerini sildi
Geçen Eylül’de aralarının bozulduğu söylense de ilişkilerine devam eden sevgililer bu kez yollarını ayırdı. Hande Subaşı, Altuğ Lebleci ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi. Altuğ Leblebici de Hande Subaşı’yı Intasgram’da takipten çıkardı.


GEÇEN YIL BOŞANMIŞTI


Hande Subaşı, 2014’te nikah masasına oturduğu Can Tursan’dan Mart 2016’da boşanmıştı. Boşandıktan sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu ile birlikte olmaya başlamıştı. Ama bu ilişki sadece 4 ay sürmüştü.



Madenci Altuğ Leblebici de Ekim 2013’te flört etmeye başladığı Ceylan Çapa'dan Aralık 2015’te ayrılmıştı.



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