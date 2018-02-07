Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici birbirlerini sildi



GEÇEN YIL BOŞANMIŞTI

Hande Subaşı: Yaşlanma kompleksim yok

Hande Subaşı ve Uğur Biçer'in samimi halleri dikkat çekti

Hande Subaşı-Altuğ Leblebici aşkına nazar değdi

Hande Subaşı ve sevgilisi öpüşmeye doymadı

Elif Bayram

Geçen Eylül’de aralarının bozulduğu söylense de ilişkilerine devam eden sevgililer bu kez yollarını ayırdı. Hande Subaşı, Altuğ Lebleci ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi. Altuğ Leblebici de Hande Subaşı’yı Intasgram’da takipten çıkardı., 2014’te nikah masasına oturduğun’dan Mart 2016’da boşanmıştı. Boşandıktan sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu ile birlikte olmaya başlamıştı. Ama bu ilişki sadece 4 ay sürmüştü.Madencide Ekim 2013’te flört etmeye başladığı'dan Aralık 2015’te ayrılmıştı.