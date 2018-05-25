Hande Ünsal: Oyna Oyna ile yazın oynamayan kalmayacak
Annesi Niran Ünsal’ın izinden giden Hande Ünsal, yeni single’ı ‘Oyna Oyna’yı müzikseverlerle buluşturdu. Hande Ünsal, “Oyna Oyna ile yazın oynamayan kalmayacak” dedi
Söz ve müziği Hande Ünsal ile Melda Gürbey‘e ait 'Oyna Oyna' şarkısının aranjörlüğünü Serkan Balkan üstlendi.
Mix-mastering’i Emre Kıral imzası taşıyan single'ın imaj çekimlerinde Hande Ünsal’ın stil danışmanlığını Anıl Can yaptı. Parçanın klip yönetmenliğini ise Murat Joker üstlendi.
ÇOK HEYECANLI
Hande Ünsal, yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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