Hande Ünsal: Oyna Oyna ile yazın oynamayan kalmayacak

Annesi Niran Ünsal’ın izinden giden Hande Ünsal, yeni single’ı ‘Oyna Oyna’yı müzikseverlerle buluşturdu. Hande Ünsal, “Oyna Oyna ile yazın oynamayan kalmayacak” dedi

25 Mayıs 2018, Cuma 15:43 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 15:45
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Söz ve müziği Hande Ünsal ile Melda Gürbey‘e ait 'Oyna Oyna' şarkısının aranjörlüğünü Serkan Balkan üstlendi.

Mix-mastering’i Emre Kıral imzası taşıyan single'ın imaj çekimlerinde Hande Ünsal’ın stil danışmanlığını Anıl Can yaptı. Parçanın klip yönetmenliğini ise Murat Joker üstlendi.

ÇOK HEYECANLI

Hande Ünsal, yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.


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