Hande Ünsal: Oyna Oyna ile yazın oynamayan kalmayacak

Söz ve müziği Hande Ünsal ile Melda Gürbey‘e ait 'Oyna Oyna' şarkısının aranjörlüğünü Serkan Balkan üstlendi.

Mix-mastering’i Emre Kıral imzası taşıyan single'ın imaj çekimlerinde Hande Ünsal’ın stil danışmanlığını Anıl Can yaptı. Parçanın klip yönetmenliğini ise Murat Joker üstlendi.

ÇOK HEYECANLI

Hande Ünsal, yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.





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