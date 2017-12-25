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Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım

Hande Yener Yasemin Şefik’in Best Fm'deki Hitnoz programına konuk oldu. Her zaman iddialı ve farklı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, samimi ve özel açıklamalarda bulundu

Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım
Hande Yener'e, hayranları ile arasının nasıl olduğunu sorması üzerine gün içerisinde hayranlarıyla sokakta karşılaştığında günleri güzel geçsin ve kendisini güzel hatırlasınlar diye mutlaka onlarla sohbet etmeye, fotoğraf çekilmeye çalıştığını ve insanlarda iz bırakmayı sevdiğini söyledi.


"SAHTE TIKLA KENDİNİ STAR SANANLAR VAR"


Star olmasının nedenini hayranlarının yoğun ilgisi olduğunu söyleyen ünlü sanatçı ‘’Bu devirde sahte tıkla kendini star sanan pek çok kişi var ben sahte tıklar ile değil hayranlarımın sevgisi ile bu noktaya geldim işte bu yüzden çok şükür ki 2017 Telifmetre şampiyonu benim.’’ Dedi. 
 

"EUROVİSİON’A GİTMEK İÇİN SAÇIMI KESTİRİP ERKEK Mİ OLAYIM? "


'Bu zamana kadar neden Eurovision'a gitmedin?' sorusuna ise "Ben zamanında çok istedim hatta teklif bile götürdüm gitmek için projem bile hazırdı çok sıkı bir çalışmayla inanılmaz bir show sunacaktım ama olmadı. Eurovision’a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?’" dedi. 
 

AVRUPA'DA VE AMERİKA'DA ALBÜM ÇIKACAK


Eurovision hayallerini rafa kaldırdığını ama kendisinin 2018 yılında İngilizce bir albümle dünya çapında bir çalışma hazırladığını belirten Kraliçe şarkısının hazır olduğunu ve çok iyi isimlerle çalıştığını söyledi. Konuşmasını ‘’ 2 senedir bu proje için hazırlanıyorum soundları her şeyi tamam Avrupa ve Amerika’da albümüm çıkacak. İnşallah bir Türk kızı nihayet dünyada bir şarkıyla ses getirecek ve Türk bayrağını her yerde dalgalandıracağım.’’  Devam ettirdi. "Aşk Her Zaman Kazanır" sloganıyla bu senenin kendi senesi olduğunu belirten Hande Yener bunun için 80 milyondan destek beklediğini söyledi. 

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