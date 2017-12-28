Hande Yener çıplak fotoğrafla saldırdı, Seren Serengil dava açtı

BİRBİRLERİNE GİRDİLER



'KAFALARI NET DEĞİL'

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi: Hande, Seren'in üstsüz fotoğrafını paylaştı

Dilay Korkmaz-Demet Akalın kavgasına Hande Yener ve Yeşim Salkım da katıldı

Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım

Aylin Coşkun'dan Seren Serengil'e: Sen cahil bile değilsin (Kavga büyüyor)

İdil Janet Demiray

’ın sıkı dostu, Star TV’deki ‘’da radyolarda en çok çalınan şarkıyı belirleyen ‘telifmetre’nin sonuçlarına inanmadığını,’in listede birinci olamayacağını iddia etti.Sinirlenen Hande Yener bunun üzerine salı gecesi Instagram’da, Seren Serengil’in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını paylaşıp “Serenmetreye bakıyor, yine göremiyor” yazdı.Fotoğrafı çeken Erol Atar “Seren o dönem yayınlanan Şamdan dergisi için üstsüz poz verdi. Ben de çektim” dedi.Instagram, fotoğrafı ‘müstehcen’ diye sildi. İkilinin hayranları da sosyal medyada birbirine girdi.Seren Serengil bu paylaşıma karşı “Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar, kafaları net değil. 15 yıl önce habersiz çekilen fotoğrafımı yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatıyor ne de başarısızlıklarını” diye yazdı.Hande Yener’i savcılığa şikayet etti. Popçunun uyuşturucu ve alkolün etkisi altındayken kendisine 30 metreden fazla yaklaşmamasını talep etti. 100 bin TL’lik dava açtı.Seren Serengil’in uyuşturucu iddiasına Hande Yener’den cevap geldi. Popçu, Seren Serengil’in 15 yaşında uyuşturucu operasyonunda yakalandığı haberlerini hatırlattı.6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri aldı. İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.Henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı.ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı. Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı. 2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.İlk müzik albümünü 1991 yılındaadı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etti. Özellikle ilk albümünde bulunanadlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağladı. 29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığıadlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.Şimdilerde ise Star'da yayınlananisimli magazin programındau ile birlikte sunuculuk yapıyor.