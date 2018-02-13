Hande Yener, Demet Akalın'dan şikayetçi oldu: 3 gün hapis yatabilir

Şarkıcı Demet Akalın ile Hande Yener arasında sular durulmuyor. Hande Yener, geçen aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ithamlarda bulunan Demet Akalın'dan şikayetçi oldu. Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre; inceleme sonucu Demet Akalın hakkında iki ay uzaklaştırma kararı verildi. 3 GÜN HAPİS CEZASI ALABİLİR Demet Akalın, bu süre içerisinde Hande Yener'e yaklaştığı, hakaret ettiği ya da aleyhinde konuşmayı sürdürdüğü takdirde 3 gün hapis cezası alacak. Hande Yener'e kötü haber! Mahkeme korunma talebini reddetti Hande Yener, Demet Akalın'ı anons ederken zor anlar yaşadı Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı, Demet Akalın çıldırdı