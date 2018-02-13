Hande Yener, Demet Akalın'dan şikayetçi oldu: 3 gün hapis yatabilir

Şarkıcı Demet Akalın ile Hande Yener arasında sular durulmuyor.

3 GÜN HAPİS CEZASI ALABİLİR

Hande Yener'e kötü haber! Mahkeme korunma talebini reddetti

Hande Yener, Demet Akalın'ı anons ederken zor anlar yaşadı

Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı, Demet Akalın çıldırdı

Çiğdem Saltık

, geçen aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ithamlarda bulunan'dan şikayetçi oldu.Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre; inceleme sonucuhakkında iki ay uzaklaştırma kararı verildi., bu süre içerisinde'e yaklaştığı, hakaret ettiği ya da aleyhinde konuşmayı sürdürdüğü takdirde 3 gün hapis cezası alacak.