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Hande Yener, Demet Akalın'dan şikayetçi oldu: 3 gün hapis yatabilir

Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü: Demet Akalın ve Hande Yener çekişmesi sürekli devam ediyor. Ebedi düşman ikilinin arası bir türlü düzelmiyor

13 Şubat 2018, Salı 12:30
Hande Yener, Demet Akalın'dan şikayetçi oldu: 3 gün hapis yatabilir
Şarkıcı Demet Akalın ile Hande Yener arasında sular durulmuyor.

Hande Yener, geçen aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ithamlarda bulunan Demet Akalın'dan şikayetçi oldu.

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre; inceleme sonucu Demet Akalın hakkında iki ay uzaklaştırma kararı verildi.

3 GÜN HAPİS CEZASI ALABİLİR

Demet Akalın, bu süre içerisinde Hande Yener'e yaklaştığı, hakaret ettiği ya da aleyhinde konuşmayı sürdürdüğü takdirde 3 gün hapis cezası alacak.

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