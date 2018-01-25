Hande Yener'e kötü haber! Mahkeme korunma talebini reddetti



DEMET AKALIN'DAN HANDE YENER'E GÖNDERME

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

HANDE YENER, SEREN SERENGİL VE DEMET AKALIN ARASINDA NE OLDU?

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'BENİM MUHABİRİMİN HANDE YENER'İN TALİMATIYLA TARTAKLANMASINI İSTEMİYORUM'



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Elif Bayram

avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen korunma istemli dava dilekçesinde;, Hande Yener’e gösterilen yoğun ilgiyi engellemeye, Hande Yener'in başarılarını gölgelemeye, medya algısını değiştirmeye ve Hande Yener’i toplum nezdinde tahkir etmeye (aşağılamaya) çalıştığı anlatıldı.Demet Akalın’ın bu davranışlarının, yapmış olduğu röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sistematik olarak devam ettiğinin belirtildiği dilekçede, “Demet Akalın en son İzmir’deki bir etkinlikte basın mensuplarına menfaat temini karşılığında müvekkil Hande Yener’i görüntülememeleri ve Hande Yener’le röportaj yapmamaları teklifinde bulundu.bu etik dışı teklifin basında yer alması üzerine Hande Yener’in kendisine iftira attığına yönelik söylemlerini sürdürdü. Müvekkilimi küçük düşürmeye çalışan Demet Akalın’a karşı koruma kararı talep etme zarureti doğmuştur” ifadelerine yer verildi.Ancak mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığını belirterek Hande Yener’in korunma istemli talebini reddetti.Konunun basına yansımasının ardından haber küpürünü sayfasında paylaşan Demet Akalın şunları yazdı: "Senin adını anmam ben! Kendi kendini küçük düşürüyorsun bu gördüğün hayallerle! Senin için delil toplamaya devam! Yüce Adalet gerçekler ve doğrular için işbaşında! Çok istiyorsun muhatap olmamı ama nafile... Gazeteciyi podyumdan indir! Sorumlusu Demet Akalın! Allah yardmcın olsun gerçekten yardımcın olsun..."geçen günlerde İzmir'deki bir fuara davetli olarak katıldı. Standda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Duymayan Kalmasın muhabiriile tartıştı ve şunları söyledi: "Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim"konuşmasının ardından korumalar, muhabir ve kameramanı yaka paça fuar alanından çıkardı.Duymayan Kalmasın programının yorumcularıyaşanan bu hadise hakkında yorumlarda bulundu."Hande Yener’in iddiasına göre ekibimizin uçak biletlerini Demet Akalın aldırmış. Ben bir gazeteciyim benim muhabirimin Hande Yener’in talimatıyla tartaklanmasını kabul etmiyorum" dedi.ise, "Benim için Hande Yener’in bir haber değeri yok. Star’ı ve bizim programı temsil eden bir muhabirin röportajı sabote ettiğinin düşünülmesi ve böyle bir iftiranın atılması bana yanlış geliyor önemli olan o çocuğun oradan yaka paça atılması" açıklamalarında bulundu.Telefonla canlı yayına bağlanan şarkıcıise yaşanan olaylar hakkında şunları söyledi:"Ben ne kimseye bilet aldım ne başka bir şey, uçakta karşılaştım muhabir Selçuk ile biraz konuştuk sonra ben uyuya kaldım. Ben Hande Yener’in adını bile anmıyorum. Ben böyle bir çirkinliğin içinde yer almak istemiyorum onun bir hayal dünyası var adımı da artık anmasın. Ben onun için üzülüyorum herkes kendi işine gücüne baksın. Böyle bir iftira olabilir mi? Ben Hande'yi yok sayıyorum. Benim kimseyle derdim yok. Ben neden Şelçuk’a bilet alayım? niye durduk yere muhabir çağırayım? Ben hiç o toplara girmeyeceğim. Ben artık eski Demet Akalın değilim."