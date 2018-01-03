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Hande Yener'in olaylı gecesi: Oteli yağmaladılar

Hande Yener’in Yenibosna’daki Pullman Otel’de gerçekleşen yılbaşı konseri olaylı geçti. Organizatör 2 bin 800 kapasiteli salona 4 bin 500 bilet satınca salona giremyenler oteli yağmaladı

03 Ocak 2018, Çarşamba 08:51
Hande Yener'in olaylı gecesi: Oteli yağmaladılar
Hande Yener, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir otelde sahte aldı. İddiaya göre organizatör, 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500 bilet satınca ortalık karıştı. Salona giremeyenler organizatörü bulamayınca otel personeline saldırdı. Hızını alamayan bir grup, bardaki ve depodaki içkileri yağmaladı.



Salona giremeyenler yağmalamanın ardından organizatöre de ulaştı. Organizatör dövülünce araya otelin güvenlik görevlileri ile polis girdi. Hande Yener ve otel yönetimi organizatöre dava açtı.




 

HANDE YENER: SON DERECE MAHÇUP OLDUK


Yaşanan olaylardan dolayı özür dileyen Hande Yener, yasal yollara başvuracağını açıkladı. Hande Yener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Organizatörler tarafından otel kapasitesinin çok üstünde bilet satışı yapıldığı için, gelen misafirlerimize karşı son derece mahçup olduk.. 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500'e yakın bilet satışı yapıldığı için, organizasyonu yapanlara ve tüm sorumlulara yarın dava açmak için başvuracağız... Yılbaşı günü sevenlerimi ve beni zor durumda bırakan bu kişilere karşı, hakkımızı Türk Mahkemeleri'nde arayacağız.. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, 3 saat boyunca beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum..." dedi.

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