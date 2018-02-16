Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la barıştı

Hande Yener, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisinden gelen çiçeği Instagram hesabından paylaşarak barıştığını ilan etti. İşte Hande Yener'in çiçekleri... Ümit Cem Şenol ise Hande Yener’in ve kendisinin alyanslarını paylaşarak barışmayı doğruladı. İkilinin ayrılık nedeninin aralarındaki anlaşmazlık olduğu konuşuluyordu. Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, fotoğraflarını silen çift, öyle gözüküyor ki anlaşmaya vardılar. Hande Yener yüzüğü attı Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor Seren Serengil’e Hande Yener 2 ay yasak