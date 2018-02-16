Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la barıştı

Hande Yener yüzüğü attı

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

Seren Serengil’e Hande Yener 2 ay yasak

Elif Bayram

Hande Yener,sevgilisinden gelen çiçeği Instagram hesabından paylaşarak barıştığını ilan etti.iseve kendisinin alyanslarını paylaşarak barışmayı doğruladı.İkilinin ayrılık nedeninin aralarındaki anlaşmazlık olduğu konuşuluyordu. Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, fotoğraflarını silen çift, öyle gözüküyor ki anlaşmaya vardılar.