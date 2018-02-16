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Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la barıştı

Hande Yener geçen günlerde nişanlısı Ümit Cem Şenol’la ani bir kararla yollarını ayırmıştı

16 Şubat 2018, Cuma 11:43
Hande Yener nişanlısı Ümit Cem Şenol'la barıştı
Hande Yener, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisinden gelen çiçeği Instagram hesabından paylaşarak barıştığını ilan etti.

İşte Hande Yener'in çiçekleri...



Ümit Cem Şenol ise Hande Yener’in ve kendisinin alyanslarını paylaşarak barışmayı doğruladı.



İkilinin ayrılık nedeninin aralarındaki anlaşmazlık olduğu konuşuluyordu. Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, fotoğraflarını silen çift, öyle gözüküyor ki anlaşmaya vardılar.




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