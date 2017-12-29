Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

POSTA/ALİ KESER



'BANA BULAŞMASINLAR'

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener ilk kez konuştu

Hande Yener çıplak fotoğrafla saldırdı, Seren Serengil dava açtı

Seren Serengil Hande Yener'in skandal paylaşımına canlı yayında cevap verdi

Elif Bayram

boş durmamış Hande Yener’in uyuşturucu kullandığını ima etmişti. Sonra da şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.önceki gün konuya dair soruları yanıtladı, ilginç açıklamalar yaptı. Seren Serengil’i ciddiye almadığını söyleyip “Meyve veren ağaç taşlanırmış. Bu yüzden ipe sapa gelmez kişilerle ilgilenmiyorum” dedi.şunları söyledi: “Seren’in Google’da olan bir fotoğrafını kullandım. Mizah yaptım. Çünkü çok severim. Hayata espri ile bakıyorum. Herkese ciddi eğitim veremem. Mizah yoluyla kafaları değiştirmeye çalışıyorum. Kötü bir niyetim yoktu. İnsanlar eğlensin, içlerindeki çocuk gülsün istedim. Ama bazılarına sert gelmiş. Ne yapayım; o zaman bana bulaşmasınlar.” 2017’nin şampiyonu olduğunu söyleyen Hande Yener, “Beni sadece kıskanmakla kalıyorlar. Yedek kulübesi hep aynı işte” dedi.