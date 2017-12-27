Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi: Hande, Seren'in üstsüz fotoğrafını paylaştı



SEREN SERENGİL'DEN 'UYUŞTURUCU' İDDİALI CEVAP

HANDE VE SEREN ARASINDA ATIŞMA SÜRÜYOR

SEREN SERENGİL KİMDİR?

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Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım

Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım

Elif Bayram

Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarakçıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.Instagram profilindeüstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Hande Yener bu kez şu notu paylaştı: "Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş..."Hande Yener'in paylaşımlarına bu kezhayli sert ithamlarla cevap verdi. Instagram sayfasından bir video paylaşan Seren Serengil videosunda şunları söyledi:"Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanların kafaları net değil. Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."bu videonun ardından da,bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notunu ekledi.Hande Yener ise Seren Serengil'in eski bir röportajında yer alan '15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık' açıklamasını paylaştı.6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri aldı. İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.Henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı.ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı. Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı. 2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.İlk müzik albümünü 1991 yılındaadı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etti. Özellikle ilk albümünde bulunanadlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağladı. 29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığıadlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.Şimdilerde ise Star'da yayınlananisimli magazin programındau ile birlikte sunuculuk yapıyor.