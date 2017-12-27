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Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi: Hande, Seren'in üstsüz fotoğrafını paylaştı

Şarkıcı Hande Yener ile Seren Serengil arasında sosyal medya hesapları üzerinden sert bir tartışma yaşandı. İkili birbirlerine hayli sert ithamlarla yüklendi. Tartışmanın fitilini Seren Serengil'in sunduğu magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve 'bunu araştıracağım' demesi yaktı

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:31
Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi: Hande, Seren'in üstsüz fotoğrafını paylaştı
Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener'in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.

Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.



Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Hande Yener bu kez şu notu paylaştı: "Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş..."


SEREN SERENGİL'DEN 'UYUŞTURUCU' İDDİALI CEVAP


Hande Yener'in paylaşımlarına bu kez Seren Serengil hayli sert ithamlarla cevap verdi. Instagram sayfasından bir video paylaşan Seren Serengil videosunda şunları  söyledi:

"Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanların kafaları net değil. Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."


 

HANDE VE SEREN ARASINDA ATIŞMA SÜRÜYOR


Seren Serengil bu videonun ardından da, Hande Yener'in bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notunu ekledi.


Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi....

Hande Yener ise Seren Serengil'in eski bir röportajında yer alan '15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık' açıklamasını paylaştı. 

Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi....

SEREN SERENGİL KİMDİR?



Seren Serengil, 6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri aldı. İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.

Henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı. İbrahim Tatlıses ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı. Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı. 2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.

İlk müzik albümünü 1991 yılında Ayrıldık adı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etti. Özellikle ilk albümünde bulunan Bana Herşey Seni Hatırlatıyor adlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağladı. 29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığı Nefret adlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.

Şimdilerde ise Star'da yayınlanan Duymayan Kalmasın isimli magazin programında Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunuculuk yapıyor. 

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