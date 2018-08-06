Hanehalkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) dönemi hanehalkı yurtiçi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 artarak 15 milyon 486 bin seyahat olarak gerçekleşti.

SEYAHATE ÇIKANLAR ORTALAMA 407 TL HARCADI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 TL oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR 6 MİLYAR 300 MİLYON 922 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 94,2'sini 5 milyar 936 milyon 291 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 5,8'ini ise 364 milyon 631 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 68,7 ile ilk sırada yer aldı.

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 15,9 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 8,7 ile 'sağlık' yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 187 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin geceleme ile 'otel' yer alırken, 'kendi evi' 6 milyon 982 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

İHA