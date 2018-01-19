Hangi hepatit türü nasıl bulaşıyor? (Hepatit nedir?)

HANGİ HEPATİT TÜRÜ NASIL BULAŞIYOR?

HEPATİT B,C VE D 6 AYDA KRONİKLEŞİYOR

HEPATİTTEN NASIL KORUNULUR?

Senim Tanay

de meydana gelen iltihabi reaksiyon olarak tanımlananin, özellikle virüs kaynaklı Hepatit B ve Hepatit C türlerindeki kronikleşme riskinin, toplum sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Medicana Samsun Hastanesi Kl. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı“Kronik hepatit dünya genelinde hem maddi hem de manevi açıdan toplumsal bir sorun olarak kabul ediliyor. Hepatitin tanımlanmasının yanı sıra nasıl bulaştığının bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yeni kuşakta görülme sıklığı azalacaktır” dedi.Dr. Nurullah Dikmen hepatit türlerinin bulaşma yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi: “Aşısı bulunanmikroplu yiyeceklerden, sudan ya da oral yolla bulaşabiliyor. Çocuklarda hastalık daha hafif şikayetlerle seyredebiliyorken büyüklerde daha ağır şikâyetlere neden olabiliyor.kan ve vücut sıvıları ile bulaşabiliyor. Anneden çocuğa doğum sırasındaki travmaya bağlı olarak da geçebiliyor. Hepatit D, Hepatit B virüsü ile birlikte görülüyor. Hepatit B’ye karşı aşı ile önlem alabilmek mümkün iken hepatit C’ye karşı bir aşı yapılamıyor.mikroplu sulardan ve oral yolla bulaşarak çoğunlukla gebelerde görülüyor.”Hepatitin birçok türü olduğunu belirten Dr. Nurullah Dikmen “Hepatit A kronikleşmeyen ve anneden geçmeyen bir tür iken Hepatit B, C ve D virüsleri anneden çocuğa doğumda geçebiliyor. Hepatit durumunun akut ve kronik olabileceğini belirten Dr. Nurullah Dikmen “Bu durumları kabaca tanımlamak gerekirse kişinin kanında 6 aydan uzun bir süre Hepatit B, C ve D virüsünün bulunması, hepatitin kronikleştiğini göstererek bu kişileri taşıyıcı konumuna geçiriyor” dedi.Medicana Samsun Hastanesi Kl. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen hepatit hastalığından korunmak için;- Kontrolü yapılmamış kan aktarımına,- Diş ya da medikal malzemelerin iyi sterilize edilmesine,- Doğum sırasında anneden çocuğa geçmemesine,- Enjeksiyon aletlerinin ortak kullanılmamasına,- Diş fırçası, tırnak makası, tıraş bıçağı gibi aletlerin ev halkı tarafından ortak kullanılmamasına,- Dövme ya da piercing yapılırken kullanılan aletlerin temiz olmasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.