Hangimiz cilt tipimizi doğru tespit edip, ihtiyacımıza göre ürün satın alıyoruz?

L’Occitane’ıncilt bakım serilerine ait başlangıç setleri tam da bu ihtiyacı gideriyor. Her cilt tipine uygun olarak tasarlanmış, beş farklı "başlangıç seti"yle cildiniz için en doğru ürünü bulmak ve deneyimlemek hayatınızı kolaylaştıracak. Her yaştaki cildin endişesine göre seçim yaparak kullanabileceğiniz bu mini kitler sayesinde hem cildiniz hem de cebiniz rahat edebilecek.Cildinize nem ve koruma getirecek en uygun içerik kuşkusuz Shea başlangıç setinnde. Shea yağı cilt bakımı ürünlerinin tamamı, normal, hassas ve çok kuru ciltleri besler. Bu mucizevi seriyle cildiniz tüm gün boyunca rahat hissedip, Shea yağının hafif kokusunu günün her saatinde hissedebilirsiniz.Shea Light Face Cream 8 mlShea Cleansing Oil 30 mlShea Cleansing Water 30 mlShea Hand Cream 10 mlFiyat: 49 TLŞakayık serisine ait bu kit, cildinizin ilk uygulamadan itibaren aydınlanmış ve kusursuz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Kadifemsi bir dokunuşla, teninizi sarar..Cildiniz ışığı daha iyi yansıtarak, sağlıklı bir görünüm, daha eşit bir ton, taze ve pürüzsüz hissiyatına kavuşur.İçerik: Peony Perfecting Cream 8 mlShea Cleansing Oil 30 mlShea Cleansing Water 30 mlShea Hand Cream 10 mlFiyat: 59 TLCildin daha fazla neme ve rahatlamaya gerek duyduğunda önerilen veya kuru ciltler için ideal olan bir seri. Sadece cildi aydınlatmaz aynı zamanda cildi besleyen, rahatlatan ve koruyan ipeksi bir koza gibidir. İçeriğinde bulunan Reine Blanche kompleks, cilt tonunu eşitler ve nem ile dolgunlaştırır, böylece cilt daha güzel bir şekilde ışığı yansıtırken cildin doğal ışığı ve şeffalığı yenilenir.Reine Blanche Whitening Cream 8 mlReine Blanche Foam Cleanser 30 mlReine Blanche Toner 30 mlReine Blanche SPF50 5 mlFiyat: 89 TLİçeriğinde bulunan Ölmez otu koparıldığında bile solmayan, uzun ömürlü bir çiçektir. Ölmez otu esansiyel yağı, yaşlanma karşıtı bakımda benzersiz sonuçlar elde edilmesini sağlayan aktif moleküller bakımından zengindir. Cildin sıkılaşmasına yardımcı olur. İlk çizgi bakımı için Precious seris ideal bir seçim.Precious Cream 8 mlmmortelle Essential Water 30 mlImmortelle Cleansing Oil 30 mlDivine Extract 4 mlFiyat: 89 TLL’Occitane’ın yenilikçi formülleri, organik Ölmez otu esansiyel yağının güçlü yaşlanma karşıtı etkisini bu seri ile deneyimleyebilirsiniz.. Düzenli kullanım ile, cildiniz derimlemesine beslenir, aynı zamanda gençliğini korur. Çizgilerin görünümünde azalmaya ve daha sıkı bir cilt görüntüsüne yardımcı olur.Divine Cream 8 mlImmortelle Essential Water 30 mlImmortelle Cleansing Oil 30 mlYouth Oil 4 mlFiyat: 129 TL