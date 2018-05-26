Hapishane kavgasında 8 mahkum öldü

Duhok’taki Zırka Hapishanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre içinde büyük bir kavgaya dönüştü ve 8 mahkûm hayatını kaybetti.

Tartışmanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. AA muhabirine konuşan Duhok Devlet Hastanesi Acil Servis Müdürü Abdullah İbrahim, mahkumlar arasında çıkan kavgada ölenler olduğunu teyit etti, ayrıca yaralıların da ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

'KAVGADAN SONRA KENDİNİ ATEŞE VERDİ'

IKBY’deki bazı yerel medya kuruluşlarının haberlerinde ise "Saddam" adında bir mahkumun kavga çıktıktan sonra kendini ateşe verdiği ve çıkan yangında diğer mahkumların da hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olaya ilişkin hapishane yönetimi ya da Duhok Valiliği henüz resmi bir açıklama yapmadı.