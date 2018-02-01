Happn’ın Türkiye’deki üye sayısı belli oldu



TÜRKİYE, KULLANICI ARTIŞ HIZINDA İLK 5’TE

TÜRKİYE EN GİRİŞKEN SIRALAMASINDA İKİNCİ OLDU

Can Hakman

Yolunuzun kesiştiği kişilerle tanışmanızı sağlayan mobil tanışma uygulaması olan, 2017 yılını değerlendirerek, şirketin büyüme rakamlarını açıkladı. 2017 yılının Nisan ayındapazarına giren happn, bu ülkedeki kullanıcı sayısını kısa sürede artırarak, 8 milyon kullanıcıya ulaştı.Uygulamanın’de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten’ın Trend Yöneticisi Claire Certain, “, 2017 yılında kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlayarak dünya çapında 45 milyon kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de ise 2,5 milyon kişi happn kullanıyor!’de çok büyük bir ilgiyle karşılaştık ve kesinlikle çok iyi bir ivme yakaladık, bu sayede Türkiye 2017 yılında en çok büyüme gösteren ilk beş ülke arasına girdi” dedi.ayrıca küresel çapta en proaktif kullanıcılar sıralamasını da açıkladı. Bu sıralamaya göre 2017 yılı boyunca bir günde ortalama en çok sayıda “Merhaba” gönderen Hindistanlı happn kullanıcıları listeye ilk sıradan girdi.’ın hemen ardından gelen Türkiye ise bildirim gönderme sayısına göre uygulamada en aktif ikinci ülke oldu.’yi sırasıylavetakip etti.2017 yılında online flörtte en konuşkan ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü oldu. Bir günde en çok sayıda mesaj gönderen ülkeler sıralamasında Arjantin birinci olurken,ikinciliğe,ise üçüncü sıraya yerleşti.’yi sırasıylatakip etti.’dan yapılan açıklamaya göre, 2017’nin Temmuz ayında hayata geçirilen “” özelliği, kullanıcıların “Crush” olma şansını üç kat arttırdı. CrushTime kullanıcıların yakın zamanda yolunun kesiştiği dört kişinin profilini önüne getiriyor. Bu dört kişi arasında o kullanıcının daha önce profilini beğendiği kişiyi tahmin etmesi durumunda da “Crush” gerçekleşiyor.” özelliği de kullanıcılara, bir şeyler atıştırmak, koşu yapmak, dışarı çıkmak, sinemaya gitmek, bir şeyler içmek ve yürüyüş yapmak, gibi seçeneklerden hangisini birlikte yapmak istediklerini bildirmelerine imkan tanıyor. Buna göre, 2017 yılı boyunca kullanıcıların ilk buluşmada en çok tercih ettikleri aktivite bir şeyler içmek oldu. Bunu sırasıyla parti yapmak, akşam yemeğine çıkmak, yürüyüş yapmak, sinemaya gitmek ve koşu yapmak takip etti.