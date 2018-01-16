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Hapşırırken kendini tutan adamın boğazı yırtıldı

İngiltere'nin Leicester şehrinde, 34 yaşındaki bir adamın ağzını ve burnunu kapatıp hapşırığını tutunca boğazında yırtık oluştu.

Hapşırırken kendini tutan adamın boğazı yırtıldı
Hapşırığın tutulmaya çalışılmaması uyarısında bulunan doktorlar, basıncın dışarı çıkamaması nedeniyle boğazdaki yumuşak dokuyu yırttığını belirtti.

BMJ Case Reports adlı bilimsel dergide yer alan uyarıda, hapşırık tutmanın kulaklara da zarar verebileceği, hatta beyin kanamasına yol açabileceği vurgulandı.


ÖNCE BOYNU VE BOĞAZI ŞİŞTİ


Boğazı yırtılan hastanın önce boynunda bir "patlama" hissettiği, hemen sonrasında da boğazında ağrı, yutma ve konuşma zorluğu yaşadığı kaydedildi.

Muayene sonucu, boyun ve boğazında şişme olduğu görüldü.



Röntgendeki siyah ok, boğazdaki (siyah bölge) yumuşak dokuya işaret ediyor.

Çekilen röntgen sonucu, nefes borusundan kaçan havanın boğazındaki yumuşak doku ve boyuna gittiği anlaşıldı.

Hasta, dokular iyileşene dek yedi gün boyunca bir tüple beslenmek zorunda kaldı ve daha sonra taburcu edildi.

Hastanın tedavi edildiği Leiceste'daki hastanenin Kulak Burun Boğaz bölümündeki doktorlar ise "Burun ve ağzı kapatarak hapşırığı durdurmak tehlikeli bir şey ve kesinlikle yapılmamalı" diyor.


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