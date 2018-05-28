Harbiye geceleri için geri sayım başladı

Temmuz ayında Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenecek konserlerde Sıla, Şevval Sam, Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, Mabel Matiz, Duman ve Kardeş Türküler Açıkhava’da en sevilen şarkılarını seslendirecek.

SILA KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

Yılın en heyecanla beklenen zamanı için geri sayım başladı. Harbiye Açıkhava Sahnesi, 12-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği konser serisi kapsamında gerçekleşecek olan Harbiye Açıkhava Konserleri 12 Temmuz akşamı Sıla konseri ile başlayacak.

HAYRANLARI İSTEDİ ‘SILA 3 GÜN SAHNEDE’

12 Temmuz’da Sıla konseri ile açılışını yapacak olan Harbiye Açıkhava konserleri’nde hayranlarının yoğun isteği üzerine Sıla 13 ve 14 Temmuz’da yine Harbiye’de sevenleriyle bir arada olacak. İlk gün bilet satışlarına gösterilen yoğun talep sonrası, 13 ve 14 Temmuz biletleri de satışa sunuldu.

YILDIZ TİLBE UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN AÇIKHAVA’DA

Son çıkardığı ‘Yıldızlı Şarkılar’ albümüyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe’de uzun bir aradan sonra yeniden Harbiye sahnesinde yer alacak. Şarkılarının yanı sıra sahne performansı da merakla beklenen Tilbe, 23 Temmuz akşamı Açıkhava izleyicisine unutamayacakları bir gece yaşatacak.

MÜZEYYEN AÇIKHAVA İZLEYİCİSİ İLE BULUŞUYOR

Yılın müzikal gösterisi Müzeyyen’de başarılı Türkiye turnesinin ardından Temmuz’da Açıkhava izleyicisi ile buluşacak. Şevval Sam’ın Müzeyyen Senar’ın unutulmaz eserlerini seslendirdiği müzikal, 16 Temmuz’da izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

AÇIKHAVA’DA YOLUMA DÜŞEN ŞARKILAR

Bu yıl Yoluma Düşen Şarkılar turnesi ile il il Türkiye’yi gezen Funda Arar’da Harbiye gecelerinde sevenleriyle buluşacak. 20 Temmuz akşamı Açıkhava’da sahneye çıkacak olan sanatçının hayranları sahne performansını şimdiden heyecanla bekliyor.

INNA YENİDEN İSTANBUL’DA

Müzikteki başarısı ile ünü sınırları aşan Romanyalı sanatçı Inna, Kerki Productions ve Solfej

Organizasyon’un düzenlediği Harbiye Açıkhava gecelerinde İstanbul seyircisi ile buluşacak.

18 Temmuz akşamı sahne alacak olan güzel şarkıcı, Açıkhava’da en sevilen şarkılarını seslendirecek.

SİBEL CAN YENİ ALBÜMÜNDEN ŞARKILARI İLK KEZ SESLENDİRECEK

Harbiye konserlerinin vazgeçilmezlerinden Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz’da Harbiye Açıkhava konserinde seslendirecek. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını da söyleyecek olan fantezi müziğin sevilen sesi, şarkılarına danslarıyla eşlik ederek hayranlarını coşturacak.

LEVENT YÜKSEL’DEN 25. YIL KUTLAMASI

Pop müziğin en sevilen seslerinden Levent Yüksel, bu yıl Harbiye’de 25.sanat yılını kutlayacak. 19 Temmuz akşamı Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan başarılı sanatçı, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirecek.

MABEL MATİZ’İN İLK HARBİYE KONSERİ

Kendine özgü sesi ve yorumuyla son zamanların en beğenilen şarkıcılarından Mabel Matiz’de bu yıl ilk Harbiye konserine çıkacak. Sevenleriyle 29 Temmuz akşamı buluşacak olan Matiz, hem yeni albümünden şarkılar seslendirecek hem de bu konserle birlikte Türkiye turnesine başlayacak.

KARDEŞ TÜRKÜLER İLE DİLDEN DİLE ŞARKILAR

Son albümleri Yol ile büyük beğeni toplayan Kardeş Türküler de Türkçe, Kürtçe, Romeika, Boşnakça ve Arapça şarkılarını 29 Temmuz akşamı Açıkhava’da seslendirecek. Harbiye’de 25.sanat yılını da kutlayacak olan Kardeş Türküler’e sürpriz konuk sanatçılar da eşlik edecek

DUMAN YENİDEN HARBİYE’DE

Sevilen şarkılarını Harbiye’de binlerce hayranıyla birlikte söyleyecek olan Duman, 1999 yılından bugüne dillere pelesenk olan ‘Seni kendime sakladım’, ‘Elleri ellerime’, ‘Beni yak’ ve daha bir çok hit şarkısını Harbiye’nin muhteşem atmosferinde seslendirecek.

KAPANIŞ EFSANE EROL EVGİN’DEN

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un Temmuz ayı Harbiye konserlerinin sonuncusunu ise 31 Temmuz akşamı Erol Evgin yapacak. En sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan Evgin, güçlü sesi ve performansıyla yine tadı damaklarda kalacak bir gece yaşatacak.

İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı

İstanbul 12 Temmuz 2018 Perşembe Harbiye Açıkhava Sahnesi Sıla

İstanbul 13 Temmuz 2018 Cuma Harbiye Açıkhava Sahnesi Sıla

İstanbul 14 Temmuz 2018 Cumartesi Harbiye Açıkhava Sahnesi Sıla

İstanbul 16 Temmuz 2018 Pazartesi Harbiye Açıkhava Sahnesi Şevval Sam

İstanbul 18 Temmuz 2018 Çarşamba Harbiye Açıkhava Sahnesi Inna

İstanbul 19 Temmuz 2018 Perşembe Harbiye Açıkhava Sahnesi Levent Yüksel

İstanbul 20 Temmuz 2018 Cuma Harbiye Açıkhava Sahnesi Funda Arar

İstanbul 23 Temmuz 2018 Pazartesi Harbiye Açıkhava Sahnesi Yıldız Tilbe

İstanbul 24 Temmuz 2018 Salı Harbiye Açıkhava Sahnesi Sibel Can

İstanbul 28 Temmuz 2018 Cumartesi Harbiye Açıkhava Sahnesi Mabel Matiz

İstanbul 29 Temmuz 2018 Pazar Harbiye Açıkhava Sahnesi Kardeş Türküler

İstanbul 30 Temmuz 2018 Pazar Harbiye Açıkhava Sahnesi Duman

İstanbul 31 Temmuz 2018 Pazartesi Harbiye Açıkhava Sahnesi Erol Evgin







