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Hare Sürel kimdir? (Vatanım Sensin Hare Sürel kimdir?)

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin dizisinin kadrosuna Hare Sürel de dahil oldu. Dizinin sevenler Hare Sürel kimdir? sorusunu sormaya başladı

Hare Sürel kimdir? (Vatanım Sensin Hare Sürel kimdir?)
Kanal D’de başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner ve Boran Kuzum’un paylaştığı ‘Vatanım Sensin’in kadrosuna son olarak Hare Sürel dahil oldu.


HARE SÜREL KİMDİR?


5 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hare Sürel  Ortaokulda tiyatro koluna girdi ve oyunculukla tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde sinema üzerine yüksek lisans yaptı.

2013 – 2014 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay’ın oynadığı “Medcezir” adlı dizide Leyla Kadriye Arslan karakterini canlandırdı.



Hare Sürel, 2015 yılında “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı sinema filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz, Derya Durmaz ile birlikte rol aldı.

2015 yılında başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar’ın paylaştıkları “Poyraz Karayel” adlı dizide Meltem Karayel karakterini canlandırdı.
 

FİLMLERİ VE DİZİLERİ


2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sinema Filmi)
2015 – Poyraz Karayel (Meltem Karayel) (TV Dizisi)
2015 – Beş Kardeş (pavyon şarkıcısı ‘Yeşim Yahşi”) (TV Dizisi)
2014 – Pek Yakında (Tuna Kaplan) (Sinema Filmi)
2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Pınar) (Sinema Filmi)
2013 – 2014 – Medcezir (Leyla) (TV Dizisi)
2012 – Canımın İçi (Deniz) (TV Dizisi)
2011 – Burada Laf Çok (Tv Programı)
2009 – Elveda Rumeli 3. Sezon (Emine) (TV Dizisi)
2007 – Senden Başka (2) (Oya) (TV Dizisi)
2007 – Kabadayı (Barmaid) (Sinema Filmi)
2006 – Kız Babası (Ayşe Maria) (TV Dizisi)
2005 – Ödünç Hayat (Maria) (TV Dizisi)
1999 – 2001 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)
 


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