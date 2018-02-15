Hare Sürel kimdir? (Vatanım Sensin Hare Sürel kimdir?)



HARE SÜREL KİMDİR?

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

İdil Janet Demiray

Kanal D’de başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner ve Boran Kuzum’un paylaştığı ‘Vatanım Sensin’in kadrosuna son olarakdahil oldu.5 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hare Sürel Ortaokulda tiyatro koluna girdi ve oyunculukla tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde sinema üzerine yüksek lisans yaptı.2013 – 2014 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay’ın oynadığı “Medcezir” adlı dizide Leyla Kadriye Arslan karakterini canlandırdı.Hare Sürel, 2015 yılında “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı sinema filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz, Derya Durmaz ile birlikte rol aldı.2015 yılında başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar’ın paylaştıkları “Poyraz Karayel” adlı dizide Meltem Karayel karakterini canlandırdı.2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sinema Filmi)2015 – Poyraz Karayel (Meltem Karayel) (TV Dizisi)2015 – Beş Kardeş (pavyon şarkıcısı ‘Yeşim Yahşi”) (TV Dizisi)2014 – Pek Yakında (Tuna Kaplan) (Sinema Filmi)2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Pınar) (Sinema Filmi)2013 – 2014 – Medcezir (Leyla) (TV Dizisi)2012 – Canımın İçi (Deniz) (TV Dizisi)2011 – Burada Laf Çok (Tv Programı)2009 – Elveda Rumeli 3. Sezon (Emine) (TV Dizisi)2007 – Senden Başka (2) (Oya) (TV Dizisi)2007 – Kabadayı (Barmaid) (Sinema Filmi)2006 – Kız Babası (Ayşe Maria) (TV Dizisi)2005 – Ödünç Hayat (Maria) (TV Dizisi)1999 – 2001 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)