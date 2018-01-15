'Harezmi Eğitim Modeli' 13 ilde daha uygulanacak

'ÖĞRETMENLER MODELİ BİRLİKTE KURGULUYOR'

NEDEN HAREZMİ EĞİTİM MODELİ?

EDİRNE'DEN KARS'A İLLER BELİRLENDİ

Senim Tanay

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen yılın ikinci eğitim öğretim döneminde "Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi " ismi ile 5 pilot okulda başlattıkları çalışmaların, Harezmi Eğitim Modeli adını alarak 38 ilçede ve 50 okulda yürütüldüğünü hatırlattı.Ömer Faruk Yelkenci, eğitim modeliyle ulaştıkları öğrenci sayısının 40-50 bin arasında olduğunu belirtti.Dünyada ve Türkiye'de Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM yaklaşımı ve kodlama, endüstri 4.0 gibi konuların popüler şekilde konuşulmaya başlandığını aktaran Ömer Faruk Yelkenci, "Bu gelişmelere protest bir bakış açısı geliştirdik. Konunun moda tartışmalar ve popüler yaklaşımlarla çözülemeyeceğini düşünerek, bir eğitimci bakış açısıyla bütüncül bir şekilde ele aldık" diye konuştu.Kodlama eğitiminin belli bir bant üzerinde robotları yürütmek gibi bir bakış açısıyla gerçekleştirilemeyeceğini düşündüklerini ve STEM yaklaşımına sosyal bilimi eklediklerini ifade eden Yelkenci, böylece disiplinlerarası bir yaklaşımla Harezmi Eğitim Modeli'ni oluşturduklarını söyledi.Ömer Faruk Yelkenci, Harezmi Modeli'nin 5 ana unsuruna ilişkin, "Modelin birinci ana unsuru, bilgi işlemsel düşünme ve makinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi. İkincisi, programlama araçları ve öğretim araçları ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi. Dördüncüsü, robotik, kodlama ve oyun ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Beşincisi ise sosyal bilimleri de ekleyerek, sosyal bilimlerden istifade ederek bilgisayar bilimleri öğretimi" bilgilerini paylaştı.Tüm kademelerde uygulanan eğitim modelinde, aynı anda 4-5 öğretmenin bir sınıfta birlikte çalıştığını anlatan Yelkenci, müfredatın ise öğrencilerle beraber oluşturulduğuna işaret ederek, "Modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de öğrenci ile beraber müfredatın nasıl yazıldığını ortaya koymak oldu. 'Öğretmenin ve öğrencinin bizzat içinde bulunduğu bir müfredat nasıl yazılır'ı gösterdik. Bu müfredat, hızlı değişen dünyanın gereği olarak esnek yapısıyla dikkati çekiyor" değerlendirmesini yaptı.Modelde, öğrencilerin bilimsel bir tavırla ortaya bir problem koyan ve bu problemi çözerek kendilerine katkı sunan aktörler olduğunu dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti:Yelkenci, modele katılan öğrencilerin akademik başarılarının da büyük ölçüde arttığının altını çizdi ve Harezmi Eğitim Modeli kapsamının bilgisayar bilimleri derslerinde ve seçmeli derslerde yürütüldüğünü kaydetti.Modeli tüm eğitim sürecine katkı veren bir iklim olarak gördüklerini belirten Yelkenci, "Veliler de bu modelde çocuğunun ödevini yaparak değil içinde kendine düşen tarafı gerçekleştirerek programa dahil oluyor. Velilerimiz büyük mutluluk duyuyor" dedi.Yelkenci, modele Harezmi adının verilmesine ilişkin olarak, "Bilgi işlemsel düşünme ve makinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi bu modelin ana unsurlarından bir tanesi. Bu düşünme tarzı probleme ait çözüm yollarını ortaya koymak ve uygun olanla sorunu çözmek anlamını taşır. Bunun öncüsü ise algoritmik düşüncedir. Algoritmayı matematik bilimine hediye eden de Harezmi'dir. Dolayısıyla bizim eğitim modelimize bu ismin çok yakışacağını düşünerek verdik. Harezmi döneminde bilgisayar olmadan da algoritmik düşünce sistemi kurgulanabilmiştir" diye konuştu.Ömer Faruk Yelkenci, Harezmi Eğitim Modelinin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla İstanbul'da 200 okula yaygınlaştırmayı planladıklarını bildirdi.Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in Harezmi Eğitim Modeli'nin bu yıl içinde 13 ilde daha uygulanması konusunda talimat verdiğini aktaran Yelkenci, "Hazırlıklarımız yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 12-16 Şubat arasında İstanbul'da 13 il müdürünü ve her ilden gelen 4 öğretmeni ağırlayacağız. Harezmi Eğitim Modeli'nin programını anlatacağız. Edirne'den Kars'a 13 il seçildi. Bu iki ilin yanı sıra 11 il daha bulunuyor" bilgilerini verdi.