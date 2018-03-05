Harikasın Selin Durgut



MÜDÜR İLKOKULA İSTEMEMİŞTİ



AZMİNE HERKES HAYRAN

İdil Janet Demiray

Özel sporcular için düzenlenen cimnastik şampiyonalarında 20 madalya kazanan Selin, 2015 ve 2016’daki turnuvalarda da Türkiye şampiyonu oldu.Şimdi buz pateninde derece almak için antrenmana başladı. Ailesi “İlkokulda müdür, Selin’i istemedi. Milli Eğitim devreye girince okula kaydolabildi. İstenmediğini hissettiği için önce çok zorlandı. Ama çok sevildi. Sevgi sayesinde okuma yazmayı söktü” dedi.Okulu sayesinde cimnastiğe gönül veren Selin daha sonra bale yapmayı, tenis oynamayı ve yüzmeyi de öğrendi. Azmi ile herkesi kendine hayran bırakan Selin “Bazen çok zorlanıyorum ama diğer çocuklar gibi her şeyi yapabilmeyi seviyorum” dedi.