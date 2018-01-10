İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Harman Kardon’un son bombası: Allure Portable

2018’in akıllı hoparlörler açısından son derece parlak geçeceğini zaten daha önce de belirtmiştik. Keza, Amazon ve Google’ın tekelinde olan sektöre, 2018 ile birlikte pek çok teknoloji devi adım atacak. Bunlardan birisi de ses teknolojileri konusunda uzman olan Harman Kardon

Harman Kardon’un son bombası: Allure Portable
Ses teknolojileri konusunda gerçek anlamda kaliteli işler ortaya koyan Harman Kardon, ilk akıllı hoparlörünü geçen sene düzenlenen IFA’da tanıtmıştı. Akıllı hoparlör pazarına gireceğinin sinyallerini o zaman net bir şekilde veren Harman, şimdi de yeni bir model daha tanıttı.

Geçtiğimiz gün görücüye çıkan Allure Portable isimli akıllı hoparlör, dijital sesli asistan kısmında ise Alexa’dan faydalanacak. Yani kısaca özetlemek gerekirse, Allure Portable, pratikte Amazon’un akıllı hoparlörleri ile aynı fonksiyonlara sahip olacak. Aradaki tek farkın ses ve tasarım kalitesinden kaynaklanacağını söylemek mümkün.

Gelelim Harman Kardon imzalı akıllı hoparlörün fiyatına. Hali hazırda sektördeki Harman ürünlerinin pek de ucuz olmadığı gün gibi aşikar. Doğal olarak akıllı hoparlör söz konusu olduğunda da Harman’dan Amazon vari bir fiyat beklemek yanlış olurdu.

Harman’dan yapılan resmi açıklamada Allure Portable fiyatı 199 dolar olarak belirtilmiş durumda. Hali hazırda sektörde satışta olan hoparlörler, maksimum 150 dolarlık etikete sahip. Elbette HomePod’un satışa sunulmasıyla birlikte fiyat baremi 350 dolara kadar çıkacak.

2018’in akıllı hoparlörler açısından rekabet yılı olacağı şimdiden kesin. Bakalım yıl sonuna doğru pazardaki aslan payı kime ya da kimlere ait olacak.
 

KİNGSTON NUCLEUM : TEK BİR USB-C BAĞLANTISIYLA 7 EK GİRİŞ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi

Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi
Siber saldırıya uğramak en çok korkulanın başında

Siber saldırıya uğramak en çok korkulanın başında
Samsung The Wall : 146 inç MicroLED Duvar Boyu TV

Samsung The Wall : 146 inç MicroLED Duvar Boyu TV

Acer Swift 7: Dünyanın en ince dizüstü sistemi

Acer Swift 7: Dünyanın en ince dizüstü sistemi
Honor View 10 ön inceleme

Honor View 10 ön inceleme
iPhone SE2 üretim bandına girdi

iPhone SE2 üretim bandına girdi
Dikkat! e-devlet'e girenler bugünden itibaren...

Dikkat! e-devlet'e girenler bugünden itibaren...
Sonic efsanesi, Sonic Runners Adventure ile dönüyor!

Sonic efsanesi, Sonic Runners Adventure ile dönüyor!
50 bin yazılımcı alınacak

50 bin yazılımcı alınacak
65 inçlik dev oyun monitörü!

65 inçlik dev oyun monitörü!
2017 HTC için kötü bir yıl oldu

2017 HTC için kötü bir yıl oldu