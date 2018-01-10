Harman Kardon’un son bombası: Allure Portable

Adem Özdoğan

Ses teknolojileri konusunda gerçek anlamda kaliteli işler ortaya koyan Harman Kardon, ilk akıllı hoparlörünü geçen sene düzenlenen IFA’da tanıtmıştı.pazarına gireceğinin sinyallerini o zaman net bir şekilde veren Harman, şimdi de yeni bir model daha tanıttı.Geçtiğimiz gün görücüye çıkanisimli akıllı hoparlör, dijital sesli asistan kısmında ise Alexa’dan faydalanacak. Yani kısaca özetlemek gerekirse, Allure Portable, pratikte Amazon’un akıllı hoparlörleri ile aynı fonksiyonlara sahip olacak. Aradaki tek farkın ses ve tasarım kalitesinden kaynaklanacağını söylemek mümkün.Gelelimimzalı akıllı hoparlörün fiyatına. Hali hazırda sektördeki Harman ürünlerinin pek de ucuz olmadığı gün gibi aşikar. Doğal olarak akıllı hoparlör söz konusu olduğunda da Harman’dan Amazon vari bir fiyat beklemek yanlış olurdu.Harman’dan yapılan resmi açıklamada Allure Portable fiyatı 199 dolar olarak belirtilmiş durumda. Hali hazırda sektörde satışta olan hoparlörler, maksimum 150 dolarlık etikete sahip. Elbette’un satışa sunulmasıyla birlikte fiyat baremi 350 dolara kadar çıkacak.2018’inaçısından rekabet yılı olacağı şimdiden kesin. Bakalım yıl sonuna doğru pazardaki aslan payı kime ya da kimlere ait olacak.