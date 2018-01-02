Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Harry Kane’in yeni yıl mesajına nişanlısından tepki geldi

Tottenham Hotspur'ın dünyaca ünlü golcüsü Harry Kane'in yeni yıl mesajı, özel hayatında başına iş açtı. Çam ağacı ve futbol topları arasında çekilen fotoğrafa Kane'in nişanlısından tepki çekti.

Harry Kane’in yeni yıl mesajına nişanlısından tepki geldi
İngiltere Premier Lig’de Tottenham Hotspur forması giyen ve her geçen gün sergilediği performansla değerini arttıran Harry Kane’in saha içindeki başarısı, yeni yıl mesajında saha dışına aynı oranda yansımadı.

Tekniği ve oyun görüşü ile rakip savunmalara zor anlar yaşatan Kane, yaptığı paylaşıma nişanlısının verebileceği tepkiyi pek de iyi ölçemedi.



Birçok futbolcu gibi yeni yıl mesajını resmi Twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Kane, futbol toplarına sarılı bir şekilde çam ağacı önünde çektirdiği bir fotoğrafın altına “2017 benim için çok iyi geçti. Şimdi sıra 2018’de!” yazdı. Fotoğrafta sadece hat-trick yaptığı maçlarda aldığı toplara ve İngiltere’de ‘Gol Kralı’na verilen Altın Ayakkabı ödülüne yer veren Kane, nişanlısını baya kızdırdı.

2017’de çocuk sahibi olduğu Kate Gooders ile nişanlanan Kane’in bu hareketine tepki geldi. Harry Kane’in bu paylaşımının altına “İlk çocuk?”, “Nişan?” yazarak tepki gösteren Kate Gooders’ın bu çıkışına yıldız futbolcudaN cevap gecikmedi.



Ancak sadece “Tabi ki onlar da çok güzeldi” gibi basit bir özür yaklaşımı ile yaklaşan Harry Kane’in başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak İngiliz golcünün takipçilerine göre Kane’in Kate Gooders’ın gönlünü geri kazanması o kadar kolay olmayacak.

Sözcü
Cenk Tosun’un ardından Everton’dan ikinci bomba! Arda Turan…

Cenk Tosun’un ardından Everton’dan ikinci bomba! Arda Turan…
Roberto Soldado: İş saatlerinde metrobüse binmeyin

Roberto Soldado: İş saatlerinde metrobüse binmeyin
Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet edildi

Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet edildi
Ali Koç’un seçim kozu Mesut Özil ve Emre Can

Ali Koç’un seçim kozu Mesut Özil ve Emre Can
Ryan Babel yuvadan uçuyor!

Ryan Babel yuvadan uçuyor!
Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama

Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama
Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!

Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!
2.5 yılda Milli Piyango’dan çok kazandı

2.5 yılda Milli Piyango’dan çok kazandı
Spor dünyası 2018'e böyle girdi

Spor dünyası 2018'e böyle girdi
Meksika'da futbolcu hakemi öldürdü

Meksika'da futbolcu hakemi öldürdü
Hasan Çavuşoğlu: Fatih Terim Vagner Love'u arattırmış

Hasan Çavuşoğlu: Fatih Terim Vagner Love'u arattırmış