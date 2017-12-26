Harry Kane tarihe geçti

Tottenham Hotspur
forması giyen Harry Kane, Southampton
karşısında attığı gollerle gol sayısını 38’e yükseltti ve Premier Lig
’de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu.
Tottenham Hotspur’un yıldız golcüsü Harry Kane, Southampton
karşısında attığı iki golle Premier Lig
tarihine geçmeyi başardı. 22 ve 39. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 38’e yükselten Kane
, böylece Premier Lig
’de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.
Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer
’da bulunuyordu.
Erdinç Şahin