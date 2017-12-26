Harry Kane tarihe geçti

Erdinç Şahin

forması giyenkarşısında attığı gollerle gol sayısını 38’e yükseltti ve’de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu.Tottenham Hotspur’un yıldız golcüsükarşısında attığı iki golletarihine geçmeyi başardı. 22 ve 39. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 38’e yükselten, böylece’de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.Bir önceki rekor ise 36 golle’da bulunuyordu.