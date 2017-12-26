Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Harry Kane tarihe geçti

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane, bu sezon 38 gole ulaştı ve ligde bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu

26 Aralık 2017, Salı 16:39
Harry Kane tarihe geçti
Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane, Southampton karşısında attığı gollerle gol sayısını 38’e yükseltti ve Premier Lig’de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu.

Tottenham Hotspur’un yıldız golcüsü Harry Kane, Southampton karşısında attığı iki golle Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. 22 ve 39. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 38’e yükselten Kane, böylece Premier Lig’de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer’da bulunuyordu.
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Tosun Paşa'nın vedası!

Tosun Paşa'nın vedası!
Ryan Babel plaketini aldı

Ryan Babel plaketini aldı
Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)

Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!
Swansea City’de Carvalhal dönemi

Swansea City’de Carvalhal dönemi
PFDK yılın son cezalarını açıkladı

PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?

Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor
Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri