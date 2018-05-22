Harry Kane’e büyük onur… Dünya Kupası’nda…

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na katılacak olan İngiltere’de takım kaptanı belli oldu. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, basın toplantısında yaptığı açıklamada Tottenham’da forma giyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu Harry Kane’in Dünya Kupası’nda İngiltere’ye liderlik edeceğini duyurdu. Harry Kane böylece, genç yaşına rağmen Tottenham Hotspur’da sergilediği başarılı performansın meyvelerini milli takımda da toplamaya başlamış oldu. İngiltere Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki ikinci kaptanı ise Liverpool forması giyen Jordan Henderson olarak açıklandı.

Gareth Southgate, Harry Kane’i kaptan seçmesinin nedeni olarak ise “Bu kararın takıma iyi bir mesaj olacağını düşünüyorum. Harry Kane, çok çalışarak yıllar içinde nasıl dünya çapında bir forvet olunabileceğini bize gösterdi. Takım arkadaşlarına örnek olması gereken bir oyuncu” olarak duyurdu.

İngiltere A Milli Futbol Takımı formasını 23 kez giymiş olan 24 yaşındaki Harry Kane, 12 gole imza attı.

2018 Dünya Kupası’nda Tunus, Panama ve Belçika’nın yer aldığı G Grubu’nda mücadele edecek İngiltere’nin 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope

Savunma: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Fabian Delph, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young

Orta Saha: Raheem Sterling, Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek

Forvet: Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy, Danny Welbeck















