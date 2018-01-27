Harun Tan'ın yeni sevgilisi Ebru Şallı'ya benziyor

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor

Elif Bayram

Geçen haftalarda eski eşiile barıştığı yönünde haberler çıkan, Yeniköy'deki bir mekanın cam kenarında yeni sevgilisiyle otururken objektiflere takıldı. Çift, görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.İlk olarak mekan çalışanlarını azarlayandaha sonra görüntü alınmaması için çalışanları seferber ettiÇalışanlardan birini polis koruma noktasında görevli olan bir polis memurunun yanına gönderen Harun Tan gazetecilerden şikayetçi olduğunu iletti.Bu hamlesinde başarılı olamayan Harun Tan, bir süre daha mekanda oturduktan sonra sevgilisini orada bırakıp evin yolunu tuttu. Öte yandan sevgilisininolan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.Not: Ebru Şallı da evli ve 2 çocuk babası iş adamı Uğur Akkuş ile geçen yazdan beri aşk yaşıyor.