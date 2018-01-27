Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Harun Tan'ın yeni sevgilisi Ebru Şallı'ya benziyor

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, geçen gece sevgilisiyle bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Harun Tan, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı

27 Ocak 2018, Cumartesi 11:54
Harun Tan'ın yeni sevgilisi Ebru Şallı'ya benziyor
Geçen haftalarda eski eşi Ebru Şallı ile barıştığı yönünde haberler çıkan Harun Tan, Yeniköy'deki bir mekanın cam kenarında yeni sevgilisiyle otururken objektiflere takıldı. Çift, görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.
 

ÇALIŞANLARI AZARLADI


İlk olarak mekan çalışanlarını azarlayan Harun Tan, daha sonra görüntü alınmaması için çalışanları seferber etti. Çalışanlardan birini polis koruma noktasında görevli olan bir polis memurunun yanına gönderen Harun Tan gazetecilerden şikayetçi olduğunu iletti.



Bu hamlesinde başarılı olamayan Harun Tan, bir süre daha mekanda oturduktan sonra sevgilisini orada bırakıp evin yolunu tuttu. Öte yandan sevgilisinin Ebru Şallı'ya olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.



Not: Ebru Şallı da evli ve 2 çocuk babası iş adamı Uğur Akkuş ile geçen yazdan beri aşk yaşıyor.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor

Ebru Şallı: Karşımdakinin düşüncelerini okuyabiliyorumEbru Şallı: Karşımdakinin düşüncelerini okuyabiliyorum
Ebru Şallı ve Harun Tan arasındaki buzlar eridiEbru Şallı ve Harun Tan arasındaki buzlar eridi
Harun Tan ve Ebru Şallı konuşmuyorlarHarun Tan ve Ebru Şallı konuşmuyorlar
Eski eş Harun Tan'dan Ebru Şallı'ya uyarı: İki çocuk annesi olduğunu unutma!Eski eş Harun Tan'dan Ebru Şallı'ya uyarı: İki çocuk annesi olduğunu unutma!
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı

Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi (Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve sevgilileri)

Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi (Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve sevgilileri)
Can Yaman karakolluk oldu!

Can Yaman karakolluk oldu!
Siren Ertan'ın Boğaz'a nazır yalı dairesi

Siren Ertan'ın Boğaz'a nazır yalı dairesi
Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fi Çi yeni bölüm ne zaman?

Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fi Çi yeni bölüm ne zaman?

Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak

Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak
Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu

Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu
Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

'Bez Bebek'in Zeynep'i şimdi ne yapıyor? (Yeliz Tektaş kimdir?)

'Bez Bebek'in Zeynep'i şimdi ne yapıyor? (Yeliz Tektaş kimdir?)
Çapa Tıp’ın yıldızı: Berika Demir

Çapa Tıp’ın yıldızı: Berika Demir
Güzel haberi böyle verdi: Kızımız olacak

Güzel haberi böyle verdi: Kızımız olacak