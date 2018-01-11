Harvey Weinstein ve Georgina Chapman boşanıyor





HARVEY WEINSTEIN'IN TACİZLERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Can Hakman

Dergisi'ne yakın bir kaynağın açıklamasına göreveboşanıyor. 65 yaşındaki yapımcı ile 41 yaşındaki tasarımcı eşi beraberliklerini 2017'nin son günlerinde tamamen noktalayıp evlerini ayırmıştı.Weinstein ve Chapman çiftinin India (7) ve Dashiel (4) adlarında iki çocuğu bulunuyor.Çiftin evliliği 10 yılı geçtiği için Chapman tacizci kocasından daha fazla tazminat alabilecek.Harvey Weinstein ile ilgili taciz iddiaları yıllardır bilinmesine rağmen hiç kimse sesini çıkarmıyordu. Olayın fitilini ise New York Times'a konuşan iki oyuncu ateşledi. Daha sonra şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.Obama'nın kızının da yanında staj yaptığı Weinstein'ın taciz ettiği isimler arasındagibi isimler bulunuyor. Weinstein'in geçmişteki bazı aciz dosyalarını da sus payı vererek kapattığı ortaya çıktı.