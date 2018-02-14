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Hasan Ferit Gedik Davası'nda karar 

İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda, Hasan Ferit Gedik’in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara dair 35 sanıklı davada 3 sanık "kasten öldürme" suçundan 25’şer yıl hapse çarptırıldı

14 Şubat 2018, Çarşamba 18:43
Hasan Ferit Gedik Davası'nda karar 
Maltepe Gülsuyu’nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Gedik’in ölümü ile 3  kişinin yaralanmasına ilişkin 5’i tutuklu 35 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı

Maltepe Gülsuyu’nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik’in ölümü ile 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5’i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa "kasten öldürme" suçundan yirmi beşer yıl hapis cezası verildi.          


AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET


Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, 5’i tutuklu 15 sanık ile tarafların avukatları katıldı.          

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çepni’yi, Hasan Ferit Gedik’i öldürdükleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.          


OLAYIN GEÇMİŞİ


Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını dikkate alarak, cezayı yirmi beşer yıla indirdi. Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde 30 Eylül 2013’te gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede, 5’i tutuklu 35 sanığın 11 ile 269 yıl arasında  değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.  


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