Hasan Küçükçetin Diriliş Ertuğrul'a katıldı! Hasan Küçükçetin kimdir?

Diriliş Ertuğrul 108. son bölüm fragmanı yayınlanlandı. İzlemek için kinke tıklayın

Büşra Kamış

Ünlü oyuncu, TRT 1’in reyting rekortmeni '' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hasan Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, tam 30 kilo verip sakallarını da uzattı. Peki? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. 2000 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'a ilk geldiğinde sahne deneyimi olsun diye bir yıl çocuk tiyatrosunda çalıştı. Aynı yılın sonunda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.Mimar Sinan ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2004yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra da bir yıl devlet tiyatrolarında çalıştı."Yaprak Dökümü" dizisinde Caner Kurtaran'ın ayrılmasından sonra canlandırdığı Şevket karakteri Hasan Küçükçetin'e verilmiştir.2007 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Menekşe ile Halil" dizisinde Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber oynadı.2008 - 2010 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.Babasıda bir asker olan Hasan Küçükçetin, askerliğini 2010 yılının Ağustosunda 4 aylık kısa dönem olarak Afyonkarahisar'da yapmıştır.2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Tahir Taşdöven (Dadaylı) karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören,Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Burak Deniz ile beraber rol almıştır.Hasan Küçükçetin, 19 Ekim 2014 tarihinde iç mimar Nazlı Yavuzcan ile evlendi. Nikah şahitliğini üniversite arkadaşı Bergüzar Gökçe Korel yaptı.2014 - 2015 yılları arasında başrollerinde Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Dağhan Külegeç'in oynadığı "Kiraz Mevsimi" adlı dizide rol aldı.Filmleri ve Dizileri :2014 - 2015 - Kiraz Mevsimi (TV Dizisi)2014 - Gulyabani (Gulyabani) (Sinema Filmi)2013 - 2014 - Kaçak (Tahir Taşdöven (Dadaylı)) (TV Dizisi)2013 - Gelmeyen Bahar (Mirza) (Sinema Filmi)2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (İskender Çelebi) (TV Dizisi)2011 - Arka Sokaklar 6. Sezon (Esref Kaplan ) (TV Dizisi)2008 - 2010 - Yaprak Dökümü (Şevket Tekin ) (TV Dizisi)2007 - Menekşe ile Halil (Mustafa) (TV Dizisi)2006 - Ezo Gelin (Hüso) (TV Dizisi)2006 - Adak (Yakup) (TV Dizisi)2006 - Acemi Cadı (Fethi) (TV Dizisi)2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Tekin in Koruması) (Sinema Filmi)2005 - Beşinci Boyut (Sinan) (TV Dizisi)2005 - Alanya Almanya (Koruma 1) (TV Dizisi)2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Pehlivan) (TV Dizisi)2004 - 2007 - Büyük Buluşma (Niyazi ) (TV Dizisi)