Hasan Öztürk: Çırak bulamıyoruz ki bu mesleği öğretelim

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILDIK

Muğla’da karı-koca Beyhan ve Hasan Öztürk çiftinin terzi dükkanına uğruyoruz. Tamirat ve sıfırdan imalat yapıyorlar. Hasan Bey “Konfeksiyonlar daha cazip hale geldiği için, ısmarlama elbise işlerimiz çok düştü. Ben bu işe ilkokul 3. Sınıftan sonra çırak olarak girdim ve 1992 yılından beri de kendi işimin patronuyum. Mülk kendimin, ama emeklilikte yaşa takıldık. Vergi, stopajlarda indirim olsa iyi olur” diyor.

İŞYERİMİ KARIMIN ÜZERİNE YAPTIM

Öztürk; “İşyerimi karımın üzerine yaptım ve hem onun primini ödüyor, hem de sağlık hizmetinden yararlanıyoruz. Biz tanıdıklara veresiye de yapıyoruz. İşçi, çırak da bulamadığımız için, kime öğreteceğiz ki? Eğitim sistemindeki 4+4’lerden sonra bize gelecek olan çocuklar en az 15 yaşında olur ki, biz bunlara o yaşta öğretemeyiz, zaten onlar da öğrenmek istemezler” dedi.