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Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Hasan Şaş ve Ümit Davala, Claudio Taffarel ve Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in yardımcılığına getirilen diğer isimler oldular.

04 Ocak 2018, Perşembe 17:34
Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Hasan Şaş ve Ümit DavalaGalatasaray'da bir kez daha Fatih Terim'le çalışma fırsatı elde ettiler. Başarılı futbol adamları, Fatih Terim'in bir önceki döneminde de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuşlardı.

Hasan Şaş, sosyal medyadan da Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşarak adeta bu haberi doğrulamış oldu. 

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ


Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel'in Fatih Terim'in yardımcısı olduğunu açıkladı. İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır." 

 

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