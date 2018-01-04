Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Hasan Şaş
ve Ümit Davala
, Galatasaray
'da bir kez daha Fatih Terim
'le çalışma fırsatı elde ettiler. Başarılı futbol adamları, Fatih Terim'in bir önceki döneminde de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuşlardı.
Hasan Şaş, sosyal medyadan da Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşarak adeta bu haberi doğrulamış oldu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel'in Fatih Terim'in yardımcısı olduğunu açıkladı. İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala
ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel
ile görüşmelere başlanmıştır."
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Erdinç Şahin