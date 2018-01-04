Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Erdinç Şahin

ve'da bir kez daha'le çalışma fırsatı elde ettiler. Başarılı futbol adamları, Fatih Terim'in bir önceki döneminde de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuşlardı.Hasan Şaş, sosyal medyadan da Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşarak adeta bu haberi doğrulamış oldu.Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel'in Fatih Terim'in yardımcısı olduğunu açıkladı. İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi içinile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi içinile görüşmelere başlanmıştır."