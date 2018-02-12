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Hasankeyf'teki taş köprünün ayakları müzeye taşındı

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te, Ilısu Baraj Göleti altında kalacak 2 bin 500 yıllık tarihi taş köprünün ayaklarında bulunan Roma askerleri figürlerinin yansıtıldığı taşlar, Batman Müzesi'nin bahçesinde sergilenmeye başladı

Hasankeyf'teki taş köprünün ayakları müzeye taşındı
Hasankeyf ilçesinden geçen Dicle Nehri üzerindeki 2500 yıllık köprünün tadilatı tamamlanırken, çalışmalar kapsamında su altında bir bölümü kalacak olan taş köprünün ayaklarındaki semboller de Batman Müzesi'ne getirildi.

MÜZE BAHÇESİNDE SERGİLENİYOR


Batman Turizm ve Kültür İl Müdürü İhsan Aslanlı, müze bahçesinde sergilenmeye başlayan figürlerin, taş köprünün sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Aslanlı, "Hasankeyf taş köprü on kemerli olarak inşa edilmiştir. Ancak, bu köprü kısmi oranda tahribata uğradığı için sadece Dicle Nehri içinde üç kemeri açıkta ve bir adet yarım kemer görünmekte. Hasankeyf taş köprüsü 1116-1126 yılları arasında Artuk Bey'in torunlarından Fahrettin Karaaslan'ın, Hasankeyf'teki yönetimi sırasında inşa edilmiştir" dedi.

TAŞ KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


Ilısu Barajı tamamlandığında sular altında kalacak olan Hasankeyf'teki taş köprü, dışı kesme taşlarla inşa edilen içi de moloz taşlarla doldurulan ve Orta Çağ'da bu yörede inşa edilen en görkemli köprü olarak kayıtlarda yer alıyor.

Selçuklu mimari sanatının üstün değerlerine sahip olan Hasankeyf köprüsünün, bir görüşe göre de Antik Dönem'den kalan bir köprü kalıntısı üzerinde inşa edildiği söyleniyor.

Hasankeyf köprüsünün suyun içinde kalan en büyük kemerinin ortasının, ahşaptan yapılmış açılıp kapanan bir kapı görevini gördüğü belirtilirken, köprüdeki bu özelliğin o dönem için kent güvenliği için önemli olduğu vurgulanıyor.


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