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Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..! (HDP'de Kürt Türk kavgası)

Hasip Kaplan'ın mesajları dün gece ortalığı karıştırdı. Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan twitter hesabından şubattaki HDP kongresi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Tweetleriyle tepki alan Kaplan verdiği bir yanıtta "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadelerini kullandı. Kaplan'ın açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP'nin açıklamasında, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." dendi

10 Ocak 2018, Çarşamba 10:10
Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..! (HDP'de Kürt Türk kavgası)
Hasip Kaplan ne dedi de HDP karıştı? Sosyal medyada başlayan tartışma HDP'nin Hasip Kaplan ile ilgili yaptığı açıklama ile şimdilik son buldu. Twitter hesabından HDP kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Hasip Kaplan şunları ifade etti:
 

DEMİRTAŞ'IN YERİNE BİR TÜRK GÖZ DİKMESİN


"HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur.

" Paylaşımlarına tepki gösteren bir takipçisine cevap veren Kaplan'dan Sırrı Süreyya Önder de nasibini aldı. Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.



 


KINIYOR VE AYIPLIYORUZ


HDP Genel Merkezi’nden, şubat ayında gerçekleştirilecek kongrede Türk bir genel başkan adayı istemediğini belirten eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ifadeleriyle ilgili açıklama geldi.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz”dendi.
 

HASİP KAPLAN KİMDİR, HASİP KAPLAN NERELİ?


1 Ocak 1954 senesinde dünyaya gelen Hasip Kaplan aslen Şırnaklıdır. Kürt asıllı Türk siyasetçi ve avukat olan Hasip Kaplan evli ve 2 çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni mezunu olan Kaplan uluslararası hukuk uzmanı olarak çalışmıştır. Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yapmıştır. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde Uluslararası Hukuk dersleri vermiştir. Avrupa Hukukçular Birliği'nin Türkiye Üyesi olmuştur. Hukuk dergisi, Esmer dergisi ve Gündem gazetesi yazarı olup, yurtiçi ve yurtdışında bir dizi konferansa katılmış ve dört kitap yayınlamıştır.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde BDP'nin desteklediği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'ndan Şırnak'ta bağımsız aday olarak gösterilmiş, yaklaşık %30 oy oranıyla (39,434 oy) XXIV. Dönem TBMM Şırnak milletvekili olarak seçilmiştir.

Ayrıca Hasip Kaplan 5 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Barış ve Demokrasi Partisi grup başkanvekili olmuştur.

28 Nisan 2014 tarihi itibariyle diğer BDP'li milletvekilleri ile beraber Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) geçmiş ve TBMM'de 27 kişilik HDP grubunu oluşturmuştur.

 


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