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Hassas ciltler için temizlik önerisi

Hassas bir cilde sahipseniz yüzünüzü temizlerken çok dikkatli davranmalısınız

Hassas ciltler için temizlik önerisi
Hassas ciltleri yatıştırmaya ve nemlendirmeye yardımcı olan Sensibio Foaming Gel, patentli D.A.FTM* kompleksi ile ciltte oluşan hassasiyeti ve rahatsızlık hissini %86 oranında yatıştırıyor. Cildin tolerans eşiğini arttıran Sensibio Foaming Gel, cildi kurutmadan temizlerken aynı zamanda makyajdan da arındırıyor.

İçeriğinde bulunan Koko Glukosit ve Gliseril Oleat ile cildi derinlemesine nemlendiren 24 saat boyunca etkili Sensibio Foaming Gel, kullanım sonrasında cildin nemini %77 oranında artırıyor. Yüz ve göz çevresi için kullanıma uygun; sabun, parfüm, paraben ve renklendirici içermeyen temizleme jeli, kremsi yapıdaki köpüğü ile gözenekleri tıkamıyor, cilde nemlilik ve konfor kazandırıyor.

Sabah ve akşam kullanıma uygun

Önceden su ile hafifçe ıslatılmış cildinize uygulayarak köpürtün. Ardından bol su ile yıkayın ve nazikçe kurulayın.

Bioderma Sensibio Foaming Gel, 200 ml, Fiyatı: 64,50 TL




 


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