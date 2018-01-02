Hassas terazi oyuncu Selim Erdoğan'ı ele verdi (Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan'ın oynadığı dizi ve filmler)

Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan (46), ‘Uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Selim Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Selim Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Selim Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi. Peki Selim Erdoğan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Selim Erdoğan'ın eşi kimdir? İşte detaylar...