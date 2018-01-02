Hassas terazi Selim Erdoğan'ı ele verdi (Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan'ın oynadığı dizi ve filmler)

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan,
Marmaris’te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017’de gözaltına alındı. Selim Erdoğan’ın
uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı.
HASSAS TERAZİ SELİM'İ YAKTI
Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Selim Erdoğan,
uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille red etti.
YEMEK İÇİN KULLANIYORUM
Elde ettiği gelirin iyi seviyede olduğunu söyleyen Selim Erdoğan, hassas terazi için ise “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.
TİCARETİNE İHTİYACIM YOK
Selim Erdoğan mahkemedeki ifadesinde “Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim” dedi.
MAHKEME İKNA OLMADI
Yapılan yargılama sonrası mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Selim Erdoğan’ın verdiği ifade için “Kendisini kurtarmaya yönelik” olarak değerlendirdi. Mahkeme, ele geçirilen esrar maddesinin gramı ve malzemelerin niteliğini, uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme, Selim Erdoğan’a, hint keneviri ekme suçundan 3 yıl 4 ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Selim Erdoğan, Marmaris'teki bu evde gözaltına alınmıştı.
6 YIL 7 AY HAPİSTE KALABİLİR
Selim Erdoğan’a verilen 3 yıl 4 aylık ceza için istinaf yolu, 8 yıl 4 aylık ceza için ise temyiz yolu açık. Anılan kararda verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde Selim Erdoğan fiilen 6 yıl 7 ay 20 gün cezaevinde kalacak. Selim Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra da 12 ay denetimli serbestlik koşullarına uymak zorunda kalacak.
SELİM ERDOĞAN KİMDİR? YER ALDIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER...
Selim Erdoğan
, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitiminin ardından ilk olarak 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi
adlı televizyon dizisinde Abuzer Edal
ı rolünü üstlenerek televizyon hayatına ilk adımını attı. 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol aldı.
7 senelik Çiçek Taksi
oyunculuğunun ardından 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde rol aldı. Ardından Duvara Karşı adlı sinema filminde taksi şoförü olarak bir kez daha beyaz perdede yer alan Selim Erdoğan, 2003'te Vizontele Tuuba
adlı sinema filminde "Servet" adlı karaktere can verdi ve ekranlarda sık görülen yüzlerden oldu.
SELİM ERDOĞAN İÇERDE DİZİSİNİN ÖMER'İYDİ
2004'te ekranlara gelen Dayı adlı televizyon dizisinde başrol Ali karakterini canlandıran Selim Erdoğan, sonrasında çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almıştır. Son olarak yakın tarihte Hanım köylü adlı dizide Reşat Döner karakterini canlandıran Selim Erdoğan, İçerde'nin 1. ve 2. bölümünde
Ömer karakterini canlandırdı.
Selim Erdoğan'la ilgili merak edilen sorulardan birisi de eşinin kim olduğu. Ancak araştırmalarımıza göre Selim Erdoğan evli değil ama bir kız çocuğu var.
SELİM ERDOĞAN'IN BİR KIZI VAR
Selim Erdoğan'ın 2017 yılının ilk aylarında bir kızı oldu. Selim Erdoğan'ın baba olma hikayesi de son derece ilginç. İddialara göre sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadınla birlikte olan oyuncu, baba olduktan sonra DNA testi yaptırmış ve bebeğin kendi kızı olduğunu öğrenmiş.
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Elif Bayram