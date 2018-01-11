SON DAKİKA

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Siirt'te tedavi gören hastayı Batman'a getiren 112 Acil ambulansı ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ambulanstaki hasta ile 3 yaralı, hastanede tedaviye alındı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Siirt Devlet Hastenesi'nde tedavi gören Emrullah Ayten'i, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Murat Doğan yönetimindeki 112 Acil ambulansı, Köprü beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Tarık Karataş yönetimindeki minübüsle çarpıştı. Savrulan ambulans yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ


Kazada, ambulanstaki hasta Emrullah Ayten, sürücü Murat Doğan, sağlık çalışanı Agit Şengül ile minibüs sürücüsü Tarık Karataş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları başka bir ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gaziantep'te araç uçurumdan yuvarlandı

Gaziantep'te araç uçurumdan yuvarlandı
Para üstü tartışmasında taksiciyi bayıltana kadar dövdüler

Para üstü tartışmasında taksiciyi bayıltana kadar dövdüler
Uçağını kaçıran İranlı yolcu, yeni uçağı beklerken hayatını kaybetti

Uçağını kaçıran İranlı yolcu, yeni uçağı beklerken hayatını kaybetti
Saatte 20 kilometre hızla giden otomobil olduğu yerde takla attı

Saatte 20 kilometre hızla giden otomobil olduğu yerde takla attı

Diyarbakır'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Diyarbakır'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada

Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada
15 bin liralık telefon ve internet kablosu çaldılar

15 bin liralık telefon ve internet kablosu çaldılar
Motosikletlinin, engelli gence çarptığı anlar kamerada

Motosikletlinin, engelli gence çarptığı anlar kamerada
Önce yemek yedi, sonra cep telefonunu çaldı

Önce yemek yedi, sonra cep telefonunu çaldı
Antalya’daki sevgilisini görmek için uçağa biletsiz binmiş

Antalya’daki sevgilisini görmek için uçağa biletsiz binmiş
Külottaki zula cepten uyuşturucu çıktı!

Külottaki zula cepten uyuşturucu çıktı!