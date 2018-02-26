Hasta ve engelli yakınına bakana 1085 lira maaş

TEMEL İHTİYAÇLARA GÖRE



ŞARTLAR NELER?



GELİR BELİRLEYİCİ



BAŞVURU AİLE BAKANLIĞI'NA

İdil Janet Demiray

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık 1085 lira maaş bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabiliyor.Birincisi, maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması; akrabası bulunmaması durumunda da yasal vasisi olması gerekiyor. Yani, evde bakım aylığı, yüzde 50’nin üzerinde engeli olan kişilere bakmayı kabul etmiş akraba ya da vasisine verilen bir ücret. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart.Bakım maaşı için aranan diğer bir kriter ise gelir. Maaş desteğinden yararlanabilmek için, hane içindeki gelirin, asgari ücretin üçte ikisini geçmemesi gerekiyor. Bu da 967 lira. Bir başka ifadeyle engelli aylığı alacaksanız, hanenizin gelirinin 847 lirayı geçmemesi şart. Tüm bu şartları yerine getirenler, aylık, 1085 lira engelli bakım aylığı alabiliyor.Parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması halinde yakınlarına bakım aylığı ödeniyor. Evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.