Hastane nöbetçisi Tarkan

Tarkan ve Bülent Ersoy 50 lahmacunla düet yaptı

O Ses Türkiye'de Ozan Güven'den müthiş Tarkan taklidi

Elif Bayram

Türkiye’de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba’ya Babylon’da moral gecesi yapıldı. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecedegibi ünlü isimler sahneye çıktı. Kanser tedavisi gören Ali Baba geceye katılamayınca hastaneden canlı yayınla bağlantı kuruldu. Ali Baba’ya refakatçi olarak hastanede Tarkan eşlik etti.Yekta Kopan, “Bu gece iş bölümü yaptık. Hastaneye gitme görevi Tarkan’a düştü. Tarkan, sen bizim hastane nöbetçisi olarak sürprizimizdin” diyerek sözü Tarkan’a bıraktı. Ünlü sanatçı, “Kalbim sizlerle ama ben burada Ali Baba’ylayım. Burada ekranımız var keyifle izliyoruz” dedi. Ali Baba ise “Sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum herkese” dedi.