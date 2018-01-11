Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Hastane nöbetçisi Tarkan

Kanser tedavisi gören Barbados asıllı ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba için moral gecesi düzenlendi. Birçok ünlü ismin sahneye çıktığı gecede Tarkan, Ali Baba’ya hastanede refakat etti

Hastane nöbetçisi Tarkan
Türkiye’de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba’ya Babylon’da moral gecesi yapıldı. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Manga, Moğollar, Yalın gibi ünlü isimler sahneye çıktı. Kanser tedavisi gören Ali Baba geceye katılamayınca hastaneden canlı yayınla bağlantı kuruldu. Ali Baba’ya refakatçi olarak hastanede Tarkan eşlik etti.



Yekta Kopan, “Bu gece iş bölümü yaptık. Hastaneye gitme görevi Tarkan’a düştü. Tarkan, sen bizim hastane nöbetçisi olarak sürprizimizdin” diyerek sözü Tarkan’a bıraktı. Ünlü sanatçı, “Kalbim sizlerle ama ben burada Ali Baba’ylayım. Burada ekranımız var keyifle izliyoruz” dedi. Ali Baba ise “Sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum herkese” dedi.  





Tarkan ve Bülent Ersoy 50 lahmacunla düet yaptıTarkan ve Bülent Ersoy 50 lahmacunla düet yaptı
O Ses Türkiye'de Ozan Güven'den müthiş Tarkan taklidiO Ses Türkiye'de Ozan Güven'den müthiş Tarkan taklidi
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede

Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede

Defne Samyeli senaryoları beğenmedi

Defne Samyeli senaryoları beğenmedi
Bennu Gerede'nin dedğişen hayatı: Aşka ara verdi 4 oğluyla mutlu

Bennu Gerede'nin dedğişen hayatı: Aşka ara verdi 4 oğluyla mutlu

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e bebek mesajı

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e bebek mesajı
Deliha 2'de Gupse Özay'ı Barış Arduç yalnız bırakmadı

Deliha 2'de Gupse Özay'ı Barış Arduç yalnız bırakmadı
Tuğba Özay: Beni aldatacak adam daha doğmadı

Tuğba Özay: Beni aldatacak adam daha doğmadı
Kaan Tangöze eve döndü

Kaan Tangöze eve döndü
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Gerizekalı

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Gerizekalı
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Seda Sayan'a yanıt

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Seda Sayan'a yanıt
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler
Yok böyle bir kadro! Organize İşler 2 oyuncuları kimler?

Yok böyle bir kadro! Organize İşler 2 oyuncuları kimler?