Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ramazan Sarı'nın dayısı Nihat Turhan, servis ihalesi nedeniyle daha önce silahlı kavga sonucu yeğeni Ramazan Sarı'nın yaralandığını söyledi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle Sarı'nın bir süredir tedavi gördüğünü anlatan Nihat Turhan, Ramazan Sarı'nın kontrol amacıyla eşiyle birlikte hastaneye gittiklerini ve burada silahlı saldırıya uğradıklarını belirtti.

Turhan, "Ticari olay neticesi bu olay meydana geldi. Daha önce husumetleri vardı. Biz ara bulmaya çalıştık. Ama karşı taraf inat etti. Daha önceki kavgada da bir kişi ölmüştü ancak kimin öldürdüğü belli değil." dedi.

Ramazan Sarı'nın akrabası Ayhan Çelik, Sarı'nın bir süre önce tehdit edildiğini öne sürerek, "Saldırıyı gerçekleştiren kişilerle daha önce aralarında çatışma olmuştu. Bu nedenle yaralanmıştı. Tehdit ediliyordu. Bu nedenle mahkemelik oldular. Tehdit edilen kişi serbest bırakıldı." diye konuştu.

Sarı çiftinin cenazelerinin, Üsküdar Valide Atik Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, Sarı çiftinin 6 yaşında bir erkek çocukları olduğu belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde dün meydana gelen silahlı saldırıda, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetmişti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin, 5 Eylül 2017'de Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı'ndaki ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt E'nin kardeşi Feyyaz E. olduğunu belirlemişti. Ramazan Sarı'nın da okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada yaralandığı ortaya çıkmıştı.