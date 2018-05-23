Ümraniye'de hastane önündeki çifte saldırıda şok detay!
İstanbul Ümraniye'de, dün hastane önünde imam nikahlı eşi Suzan Sandıkçı ile beklerken yanlarına yanaşan bir şahıs tarafından eşiyle birlikte vurularak öldürülen Ramazan Sarı cinayetinde polis, cinayet şüphelisi olarak belirlediği Feyyaz E. ile birlikte hareket ettiğini belirlenen dayısı Recep Sungun'u gözaltına aldı
İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi önünde dün, Ramazan Sarı ve imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Suzan Sadıkçı silahlı saldırıya uğramış, saldırı sonrası saldırgan olay yerinden kaçarken, tedavi altına alınan imam nikahlı çift hayatlarını kaybetmişti.
SERVİSÇİ KAVGASI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Ramazan Sarı’nın 5 Eylül 2017'de Ümraniye’de bir okulda meydana gelen servisçi kavgasına karıştığı ve o kavgada Sarı bacağından yaralanırken kavga da Cüneyt E. isimli bir başka servis şoförü de hayatını kaybetmişti. Çalışmalarını başlatılan soruşturmada Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı'yı öldüren saldırganın Cüneyt E.'nin kardeşi Feyyaz E. olduğunu belirleyen polis ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede cinayeti gerçekleştiren Feyyaz E. ile birlikte cinayet öncesinde ve cinayet sonrasında birlikte hareket ettiğini belirlediği Recep Sungun isimli şahısı gözaltına aldı.
DAYISI GÖZALTINDA
Firari cinayet zanlısı Feyyaz E.'nin dayısı olduğu öğrenilen Recep Sungun’dan aldığı ifade doğrultusunda katil zanlısına ulaşmaya çalışan polisin çalışması devam ediyor.