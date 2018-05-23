İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi önünde dün, Ramazan Sarı ve imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Suzan Sadıkçı silahlı saldırıya uğramış, saldırı sonrası saldırgan olay yerinden kaçarken, tedavi altına alınan imam nikahlı çift hayatlarını kaybetmişti.

SERVİSÇİ KAVGASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Ramazan Sarı’nın 5 Eylül 2017'de Ümraniye’de bir okulda meydana gelen servisçi kavgasına karıştığı ve o kavgada Sarı bacağından yaralanırken kavga da Cüneyt E. isimli bir başka servis şoförü de hayatını kaybetmişti. Çalışmalarını başlatılan soruşturmada Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı'yı öldüren saldırganın Cüneyt E.'nin kardeşi Feyyaz E. olduğunu belirleyen polis ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede cinayeti gerçekleştiren Feyyaz E. ile birlikte cinayet öncesinde ve cinayet sonrasında birlikte hareket ettiğini belirlediği Recep Sungun isimli şahısı gözaltına aldı.

DAYISI GÖZALTINDA

Firari cinayet zanlısı Feyyaz E.'nin dayısı olduğu öğrenilen Recep Sungun’dan aldığı ifade doğrultusunda katil zanlısına ulaşmaya çalışan polisin çalışması devam ediyor.