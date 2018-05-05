Hastane yönetimi komadaki Rus turistin ailesinden 8 milyon ruble talep etti iddiası

EŞİNDEN AÇIKLAMA

GÜNLÜK 6 BİN DOLAR TALEP ETTİLER

ALKOL GEREKÇESİYLE SİGORTA KARŞILAMADI

AİLESİ YOLA ÇIKTI

Gizem Yetil

Rusya'nın Ural bölgesinden Sergey Tsurkuk adlı turistin Alanya'da kalp krizi geçirerek komaya girdiği Rus basınına yansıdı.Larisa'nın aktardıklarına göre doktorlar, kritik durumda olan Tsurkuk için herhangi bir tahminde bulunmaktan çekiniyor.Tsurkuk'un eski eşi Larisa, ''Onu otel odasındaki banyoda bulmuşlar ve hemen ambulans çağırmışlar. Doktorlar kalbe masaj yapıp, hastaneye götürmüş'' açıklamasında bulundu.Sputnik'in Rus basınına dayandırdığı habere göre, hastanenin 1 günlük ücretinin 6 bin dolar olduğunu söyleyen Larisa, yönetimin şimdiye kadar 8 milyon rublelik (yaklaşık 130 bin dolar) fatura çıkardığını belirtti.Rus turistin eşi, sigorta şirketininse, Tsurkuk'un kanında alkol tespit edildiği, bunun sigortalılık durumu olmadığını gerekçe göstererek hastane masraflarını karşılamayı reddettiğini aktardı.Komadaki Tsurkuk'un anne ve babasının, Rus Büyükelçiliğinin yardımıyla oğullarını geri götürme umuduyla Türkiye’ye hareket ettikleri öğrenildi.