Hastane yönetimi komadaki Rus turistin ailesinden 8 milyon ruble talep etti iddiası

Rusya'nın Ural bölgesinden Sergey Tsurkuk adlı turistin Alanya'da kalp krizi geçirerek komaya girdiği Rus basınına yansıdı.
EŞİNDEN AÇIKLAMA
Larisa'nın aktardıklarına göre doktorlar, kritik durumda olan Tsurkuk için herhangi bir tahminde bulunmaktan çekiniyor.
Tsurkuk'un eski eşi Larisa, ''Onu otel odasındaki banyoda bulmuşlar ve hemen ambulans çağırmışlar. Doktorlar kalbe masaj yapıp, hastaneye götürmüş'' açıklamasında bulundu.
GÜNLÜK 6 BİN DOLAR TALEP ETTİLER
Sputnik'in Rus basınına dayandırdığı habere göre, hastanenin 1 günlük ücretinin 6 bin dolar olduğunu söyleyen Larisa, yönetimin şimdiye kadar 8 milyon rublelik (yaklaşık 130 bin dolar) fatura çıkardığını belirtti.
ALKOL GEREKÇESİYLE SİGORTA KARŞILAMADI
Rus turistin eşi, sigorta şirketininse, Tsurkuk'un kanında alkol tespit edildiği, bunun sigortalılık durumu olmadığını gerekçe göstererek hastane masraflarını karşılamayı reddettiğini aktardı.
AİLESİ YOLA ÇIKTI
Komadaki Tsurkuk'un anne ve babasının, Rus Büyükelçiliğinin yardımıyla oğullarını geri götürme umuduyla Türkiye’ye hareket ettikleri öğrenildi.
Gizem Yetil