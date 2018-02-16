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Hastanede alarma geçirdi! Herkes aşıya çağırıldı

Aydın’da, Yabancı Geri Gönderme Merkezi’nde kalan 2 yaşındaki Iraklı göçmen çocuğa şüpheli kızamık tanısı konuldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "Çocuğun tedavi gördüğü hastanelerde o anda bulunan vatandaşlarımızı ve temasta bulunan sağlık personelini aşı kontrolü için çağırıyoruz. Şu anda olumsuz sıkıntılı bir durum yok" dedi

Hastanede alarma geçirdi! Herkes aşıya çağırıldı
Aydın Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’nde kalan 2 yaşındaki Iraklı göçmen çocuk, geçen hafta sonu sağlık kontrolü için önce Aydın Devlet Hastanesi ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.
 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALARMA GEÇTİ


Burada yapılan tetkiklerin ardından çocuğa kızamık teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Çocukta kızamık vakası görülmesi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü alarma geçirdi.


KAMERA İLE TESPİT EDİLDİ


Çocuğun götürüldüğü iki hastanede beklerken yakınlarında bulunan erişkin ve çocuklar tek tek kamera ile tespit edildi. Bu kişiler ve çocukla temasta bulunan sağlık çalışanları, kontrol için toplum sağlığı merkezlerine çağrıldı. Çocuk ve yetişkinlerin kızamık aşıları kontrol edildi.
 

"TEDBİR AMAÇLI AŞI YAPIYORUZ"


Sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığına dile getiren Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, olayı doğrulayarak, "Irak göçmeni olan 2 yaşındaki çocuğun kızamık hastalığı şüphelisi olduğunu tespit ettik. Bu durumda yapılması gereken tüm rutin uygulama ve tedbirleri aldık. Çocuk hastanedeyken ona yakın olan ve temasta bulunanları tespit ederek tedbir amaçlı aşı yaptırıyoruz. Her şey kontrolümüz altında sıkıntılı bir durum söz konusu değil" dedi.

 


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